Световые столбы в небе над Россией 

Периодически россияне наблюдают удивительное по своей красоте природное явление — световые столбы. Это происходит из-за образующихся на морозном воздухе кристаллов, которые отражают лучи света. Увидеть световые столбы можно, когда солнце находится вблизи горизонта — то есть в вечерние и утренние часы.

Правда, в мегаполисах и других хорошо освещенных городах это явление застать практически невозможно, а вот в области или в деревнях вполне возможно.

В небе над Россией их наблюдают регулярно, поэтому некоторые успевают не только насладиться видом красочного события, но и сфотографировать его на память. Некоторыми из таких снимков пользователи поделились в социальных сетях.

В галерее "Рамблера" — световые столбы глазами россиян.