Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео 

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Дома в американском штате Техас, которые разрушаются из-за коллапса, вызванного аномальными морозами, попали на видео. Их хозяева сняли ролики с последствиями холодов и выложили в соцсети. Подборка опубликована в Instagram

На кадрах видно, как люди плачут и кричат, показывая свои разрушенные жилища. Многие дома затопило, потолки обвалились, мебель и бытовая техника оказались испорчены.

Температура в Техасе опустилась до минус 20 градусов по Цельсию впервые за 30 лет. В связи с этим было принято решение отключить электричество, чтобы не перегрузить местную энергосистему. В результате без света и тепла остались 4,5 миллиона домохозяйств.

СNN сообщал, что в одном из округов 14 местных жителей были доставлены в больницу из-за отравления угарным газом — из-за отсутствия электричества люди пользовались газовыми генераторами и печами. До этого женщина с ребенком умерли от аналогичного отравления, пытаясь согреться в автомобиле, стоявшем в гараже.