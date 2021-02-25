Снимки со всего света: эксперты отобрали лучшие фотографии года 

Всемирная организация фотографии объявила победителей национальной премии Sony World Photography Awards 2021.

Престижный конкурс, который проводится уже девятый год, направлен на признание самых достойных фотографий из 50 стран-участниц.

Более 330 000 изображений из 220 территорий были представлены в 10 категориях конкурса Sony World Photography Awards 2021, а более 165 000 были включены в Открытый конкурс, из которого были отобраны лучшие фотографии для каждого государства. "Рамблер" разбирался, какие фотографии признаны лучшими в 2020 году.