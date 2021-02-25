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Снимки со всего света: эксперты отобрали лучшие фотографии года 

Полина Алферова 9 часов назад
Всемирная организация фотографии объявила победителей национальной премии Sony World Photography Awards 2021.
Престижный конкурс, который проводится уже девятый год, направлен на признание самых достойных фотографий из 50 стран-участниц.
Более 330 000 изображений из 220 территорий были представлены в 10 категориях конкурса Sony World Photography Awards 2021, а более 165 000 были включены в Открытый конкурс, из которого были отобраны лучшие фотографии для каждого государства. "Рамблер" разбирался, какие фотографии признаны лучшими в 2020 году.
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