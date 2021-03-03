Варвара Визбор. Большой весенний концерт

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Варвара Визбор — московская певица и музыкант. Вместе со своими музыкантами Варвара создаёт неповторимый узор из фанка, урбанистического фолка, авторской песни и рока.

Все участники группы, прежде всего, единомышленники, поэтому главным вектором в совместном творчестве стало искреннее самовыражение путем музыкального эксперимента, за которым не потерялась бы душевная песенная форма.