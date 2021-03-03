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Варвара Визбор. Большой весенний концерт 12 марта в клубе «1930 Moscow» 

Партнерский материал 1 час назад
Варвара Визбор. Большой весенний концерт
Фото: Пресс-служба
Варвара Визбор — московская певица и музыкант. Вместе со своими музыкантами Варвара создаёт неповторимый узор из фанка, урбанистического фолка, авторской песни и рока.
Все участники группы, прежде всего, единомышленники, поэтому главным вектором в совместном творчестве стало искреннее самовыражение путем музыкального эксперимента, за которым не потерялась бы душевная песенная форма.
На концерте московском концерте, который состоится 12 марта 2021г. в клубе «1930 Moscow» прозвучат избранные композиции из трёх студийных альбомов, а также новые синглы. И, конечно, не обойдется без всеми любимых песен, написанных дедушкой и бабушкой Варвары — Юрием Визбором и Адой Якушевой.
Больше информации на сайте.
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Места , Юрий Визбор , Варвара Визбор
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