Варвара Визбор. Большой весенний концерт

Варвара Визбор — московская певица и музыкант. Вместе со своими музыкантами Варвара создаёт неповторимый узор из фанка, урбанистического фолка, авторской песни и рока.
Все участники группы, прежде всего, единомышленники, поэтому главным вектором в совместном творчестве стало искреннее самовыражение путем музыкального эксперимента, за которым не потерялась бы душевная песенная форма.
На концерте московском концерте, который состоится 12 марта 2021г. в клубе «1930 Moscow» прозвучат избранные композиции из трёх студийных альбомов, а также новые синглы. И, конечно, не обойдется без всеми любимых песен, написанных дедушкой и бабушкой Варвары — Юрием Визбором и Адой Якушевой.