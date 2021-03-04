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Озеро в Челябинской области затопило нечистотами 

Мария Грибова 4 марта 2021
Озеро в Челябинской области затопило нечистотами
Фото: РИА Новости
В поселке Кадровик Челябинской области нечистотами затопило озеро Курлады, где гнездятся необычные для местности водоплавающие птицы. Все это произошло из-за канализационной аварии. Об этом сообщает издание Znak со ссылкой на прокуратуру города Копейска.
В поселке забился канализационный коллектор, из-за чего стоки с фекалиями попали на западный берег озера. В России оно известно тем, что там гнездятся кудрявые пеликаны и бакланы.
На основе произошедшего возбудили уголовное дело в отношении организации «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», которая занимается водоснабжением местности, дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе и транспортировании отходов производства и потребления».
Известно, что местность уже подвергалась затоплению. Проблемы с работой канализационного коллектора существуют в поселке с 2016 года.
Ранее «Рамблер» писал о том, как мужчина разыграл свое похищение, чтобы не идти на работу.
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