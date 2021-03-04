Озеро в Челябинской области затопило нечистотами 

В поселке Кадровик Челябинской области нечистотами затопило озеро Курлады, где гнездятся необычные для местности водоплавающие птицы. Все это произошло из-за канализационной аварии. Об этом сообщает издание Znak со ссылкой на прокуратуру города Копейска.

В поселке забился канализационный коллектор, из-за чего стоки с фекалиями попали на западный берег озера. В России оно известно тем, что там гнездятся кудрявые пеликаны и бакланы.

На основе произошедшего возбудили уголовное дело в отношении организации «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», которая занимается водоснабжением местности, дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе и транспортировании отходов производства и потребления».

Известно, что местность уже подвергалась затоплению. Проблемы с работой канализационного коллектора существуют в поселке с 2016 года.