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Рядом с Землей обнаружили гигантскую суперземлю 

Lenta.ru 6 часов назад
Рядом с Землей обнаружили гигантскую суперземлю
Фото: RenderArea
Ученые Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге (Германия) сообщили об открытии горячей суперземли на орбите вокруг красного карлика Глизе 486, который находится в относительной близости от Земли, на расстоянии всего 26 световых лет. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Science.
Исследователи использовали комбинированные методы транзитной фотометрии и спектроскопии, а также проанализировали данные, полученные камерой MuSCAT2 на 1,52-метровом телескопе Карлоса Санчеса в Испании. Обнаруженная экзопланета, названная Глизе 486b, имеет массу в 2,8 раза больше массы Земли и всего на 30 процентов больше.
Глизе 486b совершает оборот вокруг местного солнца каждые 1,5 дня на расстоянии 2,5 миллиона километров. Несмотря на то, что планета находится рядом со своей звездой, она, вероятно, сохранила часть своей первоначальной атмосферы. Она находится в приливном захвате, то есть обращена к родительскому светилу всегда одной стороной. Ее поверхность на дневной стороне раскалена до 700 кельвинов, что, вероятно, делает ее похожей по условиям на Венеру.
По словам ученых, если бы планета была примерно на сто градусов горячее, вся ее поверхность была бы покрытой лавой, а атмосфера состояла из испарившейся породы.
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