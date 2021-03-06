Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX века 

Цикл цветных фотографий, отснятых в далеком 1911 году. Откуда сто лет назад взялся цвет? Как это было сделано? Ведь еще совсем недавно, лет 50–60 назад, цветное фото было не то чтобы экзотикой, но чрезвычайно редким.

Талантливый химик, увлеченный фотограф, выпускник Петербургского технологического института, Сергей Прокудин-Горский к 1906 году публикует ряд статей, посвященных принципам цветной фотографии. В этот период он так усовершенствовал новый метод, обеспечивавший одинаковую цветочувствительность всего спектра, что мог уже делать цветные снимки, подходящие для проекции.

Тогда же он разрабатывает и свой метод передачи цветного изображения, основанный на разделении цветов на три составляющие. Он снимал объекты три раза через три фильтра — красный, зеленый и синий. Получалось три черно-белых позитивных пластины.

Для последующего воспроизведения изображения он использовал трехсекционный диапроектор с синим, красным и зеленым светом. Все три изображения с трех пластин проецировались на экран одновременно, в результате чего присутствующие имели возможность видеть полноцветные изображения. Будучи к 1909 году уже известным фотографом и редактором журнала «Фотограф-любитель», Сергей Михайлович получил возможность осуществить свою давнюю мечту — составить фотолетопись Российской империи.

По рекомендации великого князя Михаила он излагает свой план Николаю II и получает самую горячую поддержку. На протяжении последующих нескольких лет правительство выделяло Прокудину-Горскому специально оснащенный железнодорожный вагон для поездок с целью фотографического документирования жизни империи.

За время этой работы было отснято несколько тысяч пластин. Отработана технология вывода цветного изображения на экран. А самое главное — создана галерея прекрасных фотографий, беспрецедентная по качеству и объему. И впервые подобная серия снимков была разложена на цвета. Тогда лишь с целью вывода с помощью диапроектора на экран.

Необычна и дальнейшая судьба этих фотографических пластин. Прокудин-Горский сумел после смерти Николая II выехать сначала в Скандинавию, потом в Париж, захватив с собой практически все результаты многолетних трудов — стеклянные пластины в 20 ящиках.

В 1920‑х годах Прокудин-Горский проживал в Ницце, и местная русская община получила драгоценную возможность просмотра его картин в виде цветных слайдов. Сергей Михайлович был горд тем, что его труд помогал молодому русскому поколению на иноземной почве понять и запомнить, как выглядела их утраченная родина — в своем наиболее реальном виде, с сохранением не только цвета, но и духа ее.

Коллекция фотопластин пережила и многочисленные переезды семьи Прокудина-Горского, и немецкую оккупацию Парижа.

В конце 40‑х годов в США возник вопрос о публикации первого тома «Истории русского искусства» под общей редакцией Игоря Грабаря . И о возможности снабжения его цветными иллюстрациями. Тут-то и вспомнила переводчица этого труда, княгиня Мария Путятина, о том, что в начале века ее свекор, князь Путятин, представил царю Николаю II некоего профессора Прокудина-Горского, который разрабатывал метод цветной фотографии путем цветоделения. По ее сведениям, сыновья профессора проживали изгнанниками в Париже и были хранителями коллекции его снимков.

В 1948 году представитель Рокфеллеровского фонда Маршалл приобрел у Прокудиных-Горских около 1600 фотопластинок за сумму 5000 долларов. С тех пор пластины долгие годы хранились в Библиотеке Конгресса США

Недавно только кому-то пришла в голову мысль попробовать отсканировать и совместить трехпластиночные фотоработы Прокудина-Горского на компьютере. И случилось почти чудо — казалось, потерянные навсегда образы ожили.