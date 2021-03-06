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Призрачный Шанхай: что осталось от старого города 

BigPicture.ru 4 часа назад
Канадский фотограф Грег Жирар направил свой объектив на город в момент важных изменений.
В фотопроекте «Призрачный Шанхай» канадский фотограф Грег Жирар направил свой объектив на город в момент важных изменений.
1/6  В фотопроекте «Призрачный Шанхай» канадский фотограф Грег Жирар направил свой объектив на город в момент важных изменений.
Фото: Грег Жирар
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На протяжении многих десятилетий Шанхай был словно застывшим во времени.
2/6  На протяжении многих десятилетий Шанхай был словно застывшим во времени.
Фото: Грег Жирар
Потом вдруг в одночасье всё начали модернизировать в попытке угнаться за строительным бумом в растущем мегаполисе Пекине.
3/6  Потом вдруг в одночасье всё начали модернизировать в попытке угнаться за строительным бумом в растущем мегаполисе Пекине.
Фото: Грег Жирар
Пытаясь наверстать упущенное, власти сносили целые районы Шанхая, сотни тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома, а следы прошлого были стерты.
4/6  Пытаясь наверстать упущенное, власти сносили целые районы Шанхая, сотни тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома, а следы прошлого были стерты.
Фото: Грег Жирар
Жирар жил в Шанхае на пике этих перемен и запечатлел трансформацию города, которая происходила прямо у него на глазах.
5/6  Жирар жил в Шанхае на пике этих перемен и запечатлел трансформацию города, которая происходила прямо у него на глазах.
Фото: Грег Жирар
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Как две версии Шанхая пытаются ужиться в одном и том же пространстве.
6/6  Как две версии Шанхая пытаются ужиться в одном и том же пространстве.
Фото: Грег Жирар
В фотопроекте «Призрачный Шанхай» канадский фотограф Грег Жирар направил свой объектив на город в момент важных изменений.
На протяжении многих десятилетий Шанхай был словно застывшим во времени, а потом вдруг в одночасье всё начали модернизировать в попытке угнаться за строительным бумом в растущем мегаполисе Пекине. Пытаясь наверстать упущенное, власти сносили целые районы Шанхая, сотни тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома, а следы прошлого были стерты.
Жирар жил в Шанхае на пике этих перемен и запечатлел трансформацию города, которая происходила прямо у него на глазах: как две версии Шанхая пытаются ужиться в одном и том же пространстве.
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