Редкие цветные фотографии довоенной Германии 

Задолго до того, как Германия была разрушена и уничтожена Первой и Второй мировыми войнами, она была страной умиротворенной красоты, готического великолепия и живописных деревень. После окончания Второй мировой войны на протяжении не одного десятка лет страна перестраивалась, и, к сожалению, тихое очарование начала XX века было утеряно навсегда.

Представляем вам редкие фотографии, которые были взяты из недавно появившегося фотоальбома под названием «Германия около 1900 года: портрет в цвете», которые позволят увидеть прошлое страны, неторопливую и мирную эпоху, нетронутую болью и разрушением войны.