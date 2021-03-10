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Редкие цветные фотографии довоенной Германии 

BigPicture.ru 5 часов назад
Задолго до того, как Германия была разрушена и уничтожена Первой и Второй мировыми войнами, она была страной умиротворенной красоты, готического великолепия и живописных деревень. После окончания Второй мировой войны на протяжении не одного десятка лет страна перестраивалась, и, к сожалению, тихое очарование начала XX века было утеряно навсегда.
Представляем вам редкие фотографии, которые были взяты из недавно появившегося фотоальбома под названием «Германия около 1900 года: портрет в цвете», которые позволят увидеть прошлое страны, неторопливую и мирную эпоху, нетронутую болью и разрушением войны.
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