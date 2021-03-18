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Остров в Шотландии выставили на продажу по цене «однушки» в Москве 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Остров в Шотландии выставили на продажу по цене «однушки» в Москве
Фото: futurepropertyauctions.co.uk
Олений остров в Шотландии, также известный как Эйлин-эн-Фейд, выставили на продажу по средней цене гаража в перспективном лондонском районе Баттерси. За недвижимость просят 80 тысяч фунтов стерлингов (около восьми миллионов рублей) За такие деньги можно обзавестись и «однушкой» в Москве. Об этом пишет Daily Mail.
Объект площадью 4,5 гектара уйдет с молотка 26 марта 2021 года. Он находится на западном побережье Шотландии в водах озера Лох-Мойдарт. До ближайшего города 72 километра, поэтому Эйлин-эн-Фейд является выгодной покупкой для любителей уединения.
В течение многих лет Олений остров, весь покрытый лесом, принадлежал шотландскому клану Рэнальда. Риелторы, занимающиеся продажей лота, говорят, что это редкая возможность владеть собственным частным островом в Шотландии.
По соседству расположен Эйлин Шона — другой остров, принадлежащий сестре миллиардера Ричарда Брэнсона Ванессе. Там есть несколько коттеджей для отдыха — «тихая гавань без автомобилей».
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Места , Ричард Брэнсон
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