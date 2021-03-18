В каких регионах России почти не осталось русских

На сегодняшний день в России проживают более 146 млн человек самых разных национальностей. Русские составляют большинство местного населения и проживают в 72 субъектах из 85. При этом в 13 субъектах их доля не превышает 50%. "Рамблер" собрал три региона, где почти не осталось русских.

Северный Кавказ

Доля этнических русских в Ингушетии и Чечне — меньше одного процента, а в Дагестане — менее 4%.

В 1989 году в Чечено-Ингушской АССР проживало 23% русских, 58% чеченцев и 12% ингушей. Однако после распада СССР русскоязычное население покинуло свои дома из-за страха межнациональных конфликтов.

Контроль над республиками удалось наладить только к середине 2000-х годов. Самая большая русская диаспора находится в Карачаево-Черкесии и составляет 32% населения региона.

Республика Тыва

Тыва — это бывшая провинция Китая, которая в 1944 году добровольно вошла в состав СССР. На фоне высокого уровня бедности и роста преступности большинство русского населения уехало в центральные регионы.

Тувинцы, в свою очередь, (около 250 000 человек) продолжили жить в исторической зоне обитания. На миграцию повлияла и процветающая русофобия местного населения. Например, на работу чаще всего устраивают земляков, а также большая часть населения не знает русского языка.

Республика Калмыкия

В основном, русское населения Калмыкии проживает в западных районах, примыкающих к Ростовской и Волгоградской областям, а также в Элисте. Численность его постоянно сокращается из-за нехватки рабочих мест.

Республика позиционирует себя как буддистский центр России. Здесь строится много религиозных зданий в восточно-китайском стиле. А также город называют "шахматной столицей". Дело в том, что в Элисте проводят крупные шахматные турниры с участием гроссмейстеров со всего мира.