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В Казахстане сняли на видео пыльную бурю 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Жители города Мангистау в Казахстане сняли на видео пыльную бурю, которая накрыла город. Пейзажи города теперь сравнивают с декорациями к фильму "Безумный Макс".
Видимость на дорогах составила около метра, многие трассы в городе перекрыли, а жителях предупреждают об усилении ветра и просят не находиться рядом с шаткими конструкциями.
Для Казахстана пыльные бури — не редкость. Чаще всего они возникают в пустынных и полупустынных регионах. Реже пыльные бури возникают в степных регионах, очень редко — в лесостепных и лесных.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эколог объяснил, почему грязный снег так опасен для россиян.
Места , Видео
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