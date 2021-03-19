Жители города Мангистау в Казахстане сняли на видео пыльную бурю, которая накрыла город. Пейзажи города теперь сравнивают с декорациями к фильму "Безумный Макс".

Видимость на дорогах составила около метра, многие трассы в городе перекрыли, а жителях предупреждают об усилении ветра и просят не находиться рядом с шаткими конструкциями.

Для Казахстана пыльные бури — не редкость. Чаще всего они возникают в пустынных и полупустынных регионах. Реже пыльные бури возникают в степных регионах, очень редко — в лесостепных и лесных.