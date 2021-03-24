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Российские тюрьмы, которых боятся заключенные

Елизавета Назарова
1 час назад
Несмотря на то, что приверженцы криминального мира говорят о том, что они не подчиняются законам, ни все равно сидят в местах лишения свободы, где действуют законы Российской Федерации. В одних тюрьмах им может быть легче отсиживать свой срок из-за более лояльной охраны и поблажек, но есть и тюрьмы, которых боятся даже криминальные авторитеты старых порядков. "Рамблер" рассказывает, в какие тюрьмы заключенные стараются не попадать.

Белый лебедь

Колония расположена в Соликамске, и еще в 90-х "славилась" своим строгим начальством и тем, что туда отправляли самых суровых воров в законе. В этой тюрьме отбывают срок пожизненно заключенные с 1999 года, но так было не всегда. В 90-х туда сажали или этапировали через нее криминальных авторитетов. Их устои о воровском мире подвергали сомнению и наказывали физически, согласно некоторым источникам. Помимо строгого начальства, в "белом лебеде" введен один из самых строгих режимов в России. У появления такого названия есть несколько версий. Первая предполагает, что такое появилось из-за заключенных, которых перемещают по колонии с застегнутыми в наручники сзади руками, а также сгибают их на 90 градусов. Вторая версия гласит, что заключенные, прибывая в эту тюрьму, знали, что здесь они поют последнюю "лебединую песню" перед кончиной.

Черный дельфин

Эта исправительная колония для пожизненно осужденных расположена в городе Соль-Илецк. Она считается самым большим местом заключения подобного типа в России. В тюрьме каждый заключенный строго изолирован от контактов. Сокамерники не могут общаться друг с другом, а все они находятся под постоянным видеонаблюдением и спят при включенном свете. Некоторые отбывают срок в одиночных камерах, но это касается людей, которые совершали свои преступления с особой жестокостью. После подъема они не могут садиться или ложиться в камере, а ежедневные прогулки они проводят в закрытом боксе.

Исправительная колония ИК-7 в городе Сегежа

Эта колония прославилась в 2016 году, когда один из заключенных написал письмо о жестоком обращении с заключенными. Многие люди, отбывающие там наказание, жаловались своим родным на суровые порядки, и после этого ИК-7 вошла в список самых страшных тюрем России. Позднее начальника колонии Сергея Коссиева приговорили к реальному тюремному заключению.
Места,Сергей Коссиев,ФСИН,
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