Российские тюрьмы, которых боятся заключенные

Несмотря на то, что приверженцы криминального мира говорят о том, что они не подчиняются законам, ни все равно сидят в местах лишения свободы, где действуют законы Российской Федерации. В одних тюрьмах им может быть легче отсиживать свой срок из-за более лояльной охраны и поблажек, но есть и тюрьмы, которых боятся даже криминальные авторитеты старых порядков. "Рамблер" рассказывает, в какие тюрьмы заключенные стараются не попадать.

Белый лебедь

Колония расположена в Соликамске, и еще в 90-х "славилась" своим строгим начальством и тем, что туда отправляли самых суровых воров в законе. В этой тюрьме отбывают срок пожизненно заключенные с 1999 года, но так было не всегда. В 90-х туда сажали или этапировали через нее криминальных авторитетов. Их устои о воровском мире подвергали сомнению и наказывали физически, согласно некоторым источникам. Помимо строгого начальства, в "белом лебеде" введен один из самых строгих режимов в России. У появления такого названия есть несколько версий. Первая предполагает, что такое появилось из-за заключенных, которых перемещают по колонии с застегнутыми в наручники сзади руками, а также сгибают их на 90 градусов. Вторая версия гласит, что заключенные, прибывая в эту тюрьму, знали, что здесь они поют последнюю "лебединую песню" перед кончиной.