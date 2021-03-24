Россияне поучаствовали в масштабном опросе, который показал, что граждане массово не захотели переезжать в четыре города в пределах РФ.

В частности, на первых местах антирейтинга оказались Москва, Челябинск, Владивосток и Хабаровск. 36, 26 и 19 % опрошенных соответственно высказались против переезда в эти города. Рейтинг, составленный сервисом «Работа.ру», публикует издание RT.

Кроме того, в десять первых позицийантирейтинга вошли Омск, Уфа, Красноярск и Новосибирск, а также Воронеж, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Последние три города набрали по 10 процентов голосов.

Чаще всего граждане объясняли это плохой экологией, повышенным уровнем стресса, высокими ценами на жилье и невозможностью построить карьеру.

"Те, кто не хотел бы переехать в Москву, чаще всего указывали, что их отталкивают стресс и суета (68 процентов), высокие цены на жилье (44 процентов), а также плохая экология (41 процент)", — сказано в исследовании.