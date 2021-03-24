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Россияне массово не захотели переезжать в Москву и другие большие города

Диана Товсепова
9 часов назад
Россияне поучаствовали в масштабном опросе, который показал, что граждане массово не захотели переезжать в четыре города в пределах РФ.
В частности, на первых местах антирейтинга оказались Москва, Челябинск, Владивосток и Хабаровск. 36, 26 и 19 % опрошенных соответственно высказались против переезда в эти города. Рейтинг, составленный сервисом «Работа.ру», публикует издание RT.
Кроме того, в десять первых позицийантирейтинга вошли Омск, Уфа, Красноярск и Новосибирск, а также Воронеж, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Последние три города набрали по 10 процентов голосов.
Чаще всего граждане объясняли это плохой экологией, повышенным уровнем стресса, высокими ценами на жилье и невозможностью построить карьеру.
"Те, кто не хотел бы переехать в Москву, чаще всего указывали, что их отталкивают стресс и суета (68 процентов), высокие цены на жилье (44 процентов), а также плохая экология (41 процент)", — сказано в исследовании.
В опросе приняли участие девять тысяч человек из разных регионов страны. О причинах, по которым они не желают менять город, рассказали 4,4 тысячи человек.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что российские туристы нацелились на три города Крыма.
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