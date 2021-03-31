The Hatters дадут большой сольный концерт

The Hatters устроят грандиозный праздник: большой сольный концерт в стиле джипси-панк-рок не обойдется без новых композиций, проверенных хитов, танцев до упаду, ну и, конечно, без сюрпризов. На шоу будет царить угар, от которого содрогнутся стены.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Приходите танцевать, веселиться и петь вместе с музыкантами – докажем, что не разучились отрываться по полной за долгие карантинные вечера.

Встречаемся 9 апреля в Adrenaline Stadium. Такой концерт вы точно не забудете!

Шоу пройдет с соблюдением всех действующих предписаний и рекомендаций властей. Убедительно просим вас соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты при посещении мероприятия.

ВНИМАНИЕ! Количество билетов строго ограничено!

Билеты в продаже на www.tci.ru