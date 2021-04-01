Лилия Абрамова – brand voice радио «Восток FM»

Звездный блогер с многомилионной армией поклонников, талантливая и харизматичная актриса, режиссер, хореограф и телеведущая – Лилия Абрамова, известная в сети как Татарка FM, стала голосом нового сезона радио «Восток FM».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Впервые появившись в Instagram в 2015 году, Татарка FM стремительно набрала популярность. Лилия полюбилась подписчикам в образе эксцентричной мамы – главной героини забавных видео о взаимоотношениях детей и родителей. Кроме того, Татарка FM размещает веселые ролики с житейскими советами от лица очаровательной узбечки Гули или появляется в образе гламурной красавицы Анжелы. Все сюжеты неизменно набирают миллионы просмотров, а любовь аудитории к комедийному таланту Лилии растет с каждым днем.

Со 2 апреля получить удовольствие от невероятного чувства юмора Лилии Абрамовой смогут и слушатели «Восток FM». В эфире радиостанции зазвучит фирменная юмористическая рубрика «Шутки от Татарки FM». Уморительные перлы Лилии и ее героинь Гули и Анджелы поднимут настроение каждому, кто настроится на самую солнечную радиоволну.

«Стать голосом радио «Восток FM» – для меня большая честь. Я родилась и выросла на Востоке, получила там образование и воспитание, поэтому все люди, которые так или иначе причастны к Востоку, для меня как родные. Я очень рада предоставленной возможности дарить им хорошее настроение», – поделилась Лилия Абрамова.



«Лилия – одна из ведущих восточных блогеров рунета и большой друг радио «Восток FM». Миллионы поклонников по всему миру любят и ценят ее не только за веселый нрав, но и за открытость, искренность, дружелюбие и широту восточной души. Творчество Лилии, которое через призму юмора прививает семейные ценности и яркое отношение к жизни, близко и понятно нашему слушателю. Мы искренне рады такому сотрудничеству», – рассказала директор программ «Восток FM» – Наиля Шахова.

2 апреля Лилия Абрамова придет в гости утреннего шоу «Восточный Экспресс» на радио «Восток FM» и лично презентует свой проект. Слушателей ждут самые горячие подробности из первых уст.

И это еще не все! Совсем скоро в эфире «Восток FM» стартует еще один совместный проект с Лилией Абрамовой – цикл программ «Сказки Татарки». Лучшие мировые сказки, озвученные от лица остроумных и ярких образов Лилии, гарантированно придутся по душе и взрослым, и детям.