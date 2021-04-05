Тайна горы Лико: как британский ученый обнаружил затерянный мир

В Мозамбике существует удивительный природный объект — гора Лико, попасть на которую можно лишь используя специальное альпинистское снаряжение, а также обладая должным уровнем физической подготовки. Но что же ждет отважных скалолазов наверху? Уникальный тропический лес, не затронутый влиянием современной цивилизации, который таит в себе множество загадок. «Рамблер» расскажет, что скрывает гора Лико.

Фото: BBC BBC

Конечно, о существовании горы давно знают местные жители провинции Замбезия, где находится это чудо природы. Но вот на самой вершине никто из них не был: отвесные стены делают гору недоступной для людей. Почти вертикальные склоны и внушительная высота, а гора возвышается над окружающей равниной на 700 метров, стали причиной того, что никто не мог сказать, что же находится там наверху.

О том, что находится на вершине горы Лико, можно было судить только по космическим снимкам. Кстати, именно благодаря им в 2012 году загадочной горой заинтересовались ученые и решили, что необходимо организовать экспедицию с целью изучения уникальной экосистемы. Только представьте: на нашей планете, где почти не осталось мест, куда не ступала нога человека, вдруг находится гора, на вершине которой никто никогда не был. Настоящий затерянный мир! Что там находится, какие растения встречаются, и кто там живет, никто точно не знал. Ответить на эти вопросы должны были участники экспедиции, которая была организована в 2018 году.

Возглавил экспедицию Джулиан Бейлисс, известный энтомолог и специалист по чешуекрылым. К его огромной радости ему удалось обнаружить на вершине горы неизвестный науке вид бабочек. Но об этом чуть позже, сначала ученым предстояло попасть в самую верхнюю точку Лико, а это оказалось отнюдь не просто.

Для начала гору обследовали при помощи беспилотника, для того чтобы найти самый удобный путь к вершине. Затем было разбито три базовых лагеря, за дело принялись профессиональные альпинисты, которые не только поднялись первыми на вершину, но и научили ученых азам скалолазания, чтобы те тоже смогли подняться на гору Лико.

На вершине их ждал настоящий рай для исследователей: девственный тропический лес, в котором никто никогда не рубил деревья. Конечно же, в этом удивительном нагорном лесу было найдено множество интересных видов животных и растений, в том числе и те, которые ранее не были описаны учеными. Крошечные хамелеоны, новые виды насекомых, обилие пауков и небольшое количество пернатых — все это еще предстоит проанализировать, а затем составить представление о том, какой уникальный животный мир сформировался на вершине Лико.