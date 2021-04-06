«ГОРШЕНЕВ». День рождения группы. 2 года свободы

9 апреля 2021

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

ГЛАВCLUB

Первый концерт проекта «ГОРШЕНЕВ» состоялся 14 апреля 2019 года на сцене московского Главклуба, и практически ровно 2 года спустя – 09 апреля 2021 года здесь же пройдет празднование дня рождения группы – 2 лет свободы!

Немного истории:

Фигура музыканта, автора, композитора и вокалиста Алексея Горшенева в особенном представлении не нуждается. За годы своей разнообразной творческой карьеры снимался в полнометражных фильмах, работал над музыкой к популярной зонг-опере ТОDD, и, конечно же, на протяжении двух десятилетий с успехом гастролировал по всей стране в составе собственного коллектива «Кукрыниксы», являясь вокалистом и основным автором песен.

Отметив в 2018 году с размахом 20-летие коллектива серией масштабных концертов фронтмен объявил о прекращении её существования. Финальным аккордом стало грандиозное выступление на фестивале «Нашествие-2018», где свет, звук и драматургия шоу достигли своего апогея.

Однако уже через несколько месяцев Алексей Горшенев, перелистнув страницу своего многолетнего пути, начал работу над новым проектом - группой «ГОРШЕНЕВ». Арендовав небольшую студию в самом сердце рок-н-ролльного Петербурга и обустроив её по своему вкусу и своими руками, Алексей приступил к созданию нового материала и репетициям с новым составом музыкантов, среди которых гитарист Jane Air Сергей Григорьев Евгений Лебедев из группы «Удаленный проект».

Начало 2019 года ознаменовалось выходом первой песни от проекта «Горшенев» под названием «Имена». Композиция попала в хит-парад «Чартова дюжина» на «Нашем радио» и вскоре заняла там 1-е место. За ними последовали треки «Царь зверей» и «Одиночество». Все новые песни, а также главные хиты «Кукрыниксов» группа представила на своем первом концерте.

Далее последовало выступление на «НАШЕСТВИИ» и большой осенний тур по стране. Прямо в разгар турне проект «Горшенев» выпустил долгожданный EP «Крутится карусель», в который вошли четыре трека. Полноформатный альбом под названием «Звездный мусор» вышел 24 апреля 2020 года, песни с которого в «живом» исполнении поклонники должны были услышать на концертах в тот же весенний период, но ворвавшиеся в мировую жизнь коронавирусные ограничения скомкали практически все планы, вследствие чего концертная презентация «Звездного мусора» в столице переносилась дважды и в конце-концов была проведена в начале декабря 2020 года.