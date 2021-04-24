Почему все больше жителей крупных городов переезжают в деревню

Жизненные реалии 2021 года сильно отличаются от того, что окружало нас еще пять лет назад. До карантина и коронавируса мы могли спокойно перемещаться между континентами, не нужны были тесты и прививки, никто не носил масок, а съесть что-то руками на улице было не только можно, но еще и очень приятно. "Рамблер" выяснил, почему жители города переезжают в деревню.

Внутренняя миграция

Коронавирус – это болезнь городов, которая полностью перекрывает все очевидные плюсы жизни в мегаполисе. Плотность населения высокая, соответственно, чаще болеешь и экология хуже, но зато какая насыщенная жизнь! Бары, музеи и рестораны, разве не за этим едут в большие города? Правда, когда все закрыто, делать там и правда нечего, а телу хочется природы, прогулок и отдыха. Те, кто остался в квартире на карантин, понимают о чем речь.

Работа из дома

В крупные города едут за большими возможностями. Кажется, будто в столице каждый может построить карьеру, однако и тут пандемия «внесла свои изменения». В режиме реального времени мы с вами наблюдали как офисные сотрудники обучились работать из дома. И судя по тому, что сейчас большинство офисов ввели либо пожизненную удаленку, либо формат гибридного офиса – строить карьеру можно откуда угодно. И делать это с красивым видом на реку или лес куда приятнее, чем на соседний дом. Главное, чтобы Интернет был хороший!

Пищевые привычки

Жители крупных городов сошлись во мнении, что пандемия позволила понять, как много денег они оставляли кафе. А процент тех, кто начал осваивать азы кулинарии по рецептам из Youtube, закономерно вырос. Так уж вышло, что самые вкусные и экологичные продукты могут вырасти только на своем участке.

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