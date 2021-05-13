Каждый четвертый город не переживет глобальное потепление

Четверть городов в мире не переживет внезапную климатическую катастрофу, приводит The Guardian исследование Carbon Disclosure Project (CDP).

Фото: Carlos Jasso / Reuters Carlos Jasso / Reuters

Эксперты проверили готовность городов мира к глобальному потеплению. В выборку попали 800 населенных пунктов. У 43 процентов из них с общим населением в 400 миллионов человек нет плана борьбы с угрозами от изменения климата. Еще 25 процентов городов испытывают дефицит с финансированием экологических программ, среди них Саутенд в Англии, Рио-де-Жанейро в Бразилии и Колумбус в США.

«Подготовку к изменению климата финансировать сложнее, чем меры по снижению выбросов. Сейчас на защиту от углеродного следа идет мало средств, еще меньше — на подготовку стран к масштабному экологическому бедствию», — отметила директор CDP Кира Эпплби.

В 2020 году в 422 городах мира запустили, но так и не профинансировали 1142 проекта адаптации к климатическому кризису на 72 миллиарда долларов. При этом совокупная стоимость всех проектов по охране только водных ресурсов оценивается в 22,6 миллиарда долларов.

Некоторые страны стараются внедрять вспомогательные меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду. На крышах зданий устанавливают солнечные батареи, увеличивают количество парков. Хороший пример в этом подают Лондон, Бристоль, Лос-Анджелес и Афины. В столице Греции жители озеленяют кровли своих домов, чтобы охладить перегретые улицы.