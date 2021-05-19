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От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире

Lenta.ruиещё 15
2 часа назад
Айсберг А-76, в настоящее время крупнейший в мире, откололся от Антарктиды. Об этом со ссылкой на данные спутников пишет портал Meteoweb.
От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире
Фото: esa.intesa.int
Известно, что размеры гигантской льдины составляют 170 километров в длину и 25 километров в ширину, ее площадь достигает 4320 квадратных километров, что сопоставимо с территорий испанского острова Майорка.
Отмечается, что А-76 откололся с западной стороны шельфового ледника Фильхнера — Ронне в море Уэдделла. Айсберг был идентифицирован Британской антарктической службой и подтвержден Национальным ледовым центром США с использованием изображений миссии Copernicus Sentinel-1.
27 февраля сообщалось, что от Антарктиды откололся айсберг размером 1270 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга. Это произошло на шельфовом леднике Брант, где находится британская исследовательская станция Halley.
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