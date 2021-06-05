Журналистка назвала самый впечатляющий город России

Финская журналистка Арья Паананен посетила Россию и назвала Петрозаводск городом, который больше всего ее изумил. Об этом она рассказала в Ilta Sanomat.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Столица Карелии преобразилась к столетнему юбилею республики. Торжества были отменены из-за пандемии коронавируса в 2020 году, но власти постарались обновить город. Журналистка подчеркнула, что в городе проведен не только «косметический ремонт».

«Облик Петрозаводска изменился настолько сильно, что трудно поверить своим глазам. Многочисленным скульптурам на Онежской набережной такое окружение подходит больше», — объяснила Арья Паананен.

По словам журналистки, в Петрозаводске отреставрировали здания и набережные, украсили парки, положили новую брусчатку.