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Финская журналистка назвала самый впечатляющий город России

Полина Алферова
5 июня 2021
Финская журналистка Арья Паананен посетила Россию и назвала Петрозаводск городом, который больше всего ее изумил. Об этом она рассказала в Ilta Sanomat.
Журналистка назвала самый впечатляющий город России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Столица Карелии преобразилась к столетнему юбилею республики. Торжества были отменены из-за пандемии коронавируса в 2020 году, но власти постарались обновить город. Журналистка подчеркнула, что в городе проведен не только «косметический ремонт».
«Облик Петрозаводска изменился настолько сильно, что трудно поверить своим глазам. Многочисленным скульптурам на Онежской набережной такое окружение подходит больше», — объяснила Арья Паананен.
По словам журналистки, в Петрозаводске отреставрировали здания и набережные, украсили парки, положили новую брусчатку.
Из-за пандемии въезд иностранных туристов, в том числе и гостей из Финляндии, был запрещен. Теперь же, как отметила Арья, ее соотечественников ожидает много сюрпризов.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в российском регионе выпал первый летний снег.
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