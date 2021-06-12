«Бесконечные долги»: россиянин о жизни в Новой Зеландии

Россиянин Стас Кулеш переехал в Новую Зеландию из Новосибирска в 2006 году. Он живет в Окленде уже больше 15 лет. За это время он выучил язык, открыл компанию, купил дом, завел ребенка и перевез в страну своих родителей. На странице @antiabroadunde1 в Twitter Стас рассказал о минусах жизни в Новой Зеландии. "Рамблер" делится его историей.

Про зарплаты и налоги

Доход средней новозеландской семьи, в которой работают два человека, по словам мужчины, — примерно 85 тысяч долларов в год. При этом после вычета налогов до них доходит только 62 тысячи. Еда обходится примерно в 200 долларов в неделю.

"ЗП $50к-налоги= $40к-$35 на жилье и еду — вот и осталось на пряники и одежду $5т в год".

Например, менеджер в магазине в среднем зарабатывает $45k, специалист по работе с кадрами — $65k, администратор — $40k.

Как написал Стас Кулеш, выгоднее двоим работать на простых работах за 50 тысяч долларов в год, чем одному стремиться зарабатывать 100 тысяч.

Про дорогое жилье

По словам россиянина, в Новой Зеландии сейчас серьезный кризис жилья, в котором винят коронавирус и иммигрантов:

"Земли на острове мало и с глобальным потеплением — станет меньше. Поэтому все влезают в бесконечные долги: чем больше занял, тем лучше; чем больше домов купил и сдал, тем лучше. Большинство уже смирилось, что никогда не купит и будет вечно снимать, а в старости пойдут в социальное жилье. Рынок недвижимости не спасти."

Средняя стоимость дома в Окленде — один миллион долларов. Если снимать, то — 500 долларов в неделю.

Про московские пробки

Как рассказал Стас Кулеш, транспортная ситуация в Окленде, как и в Москве. За десять лет город превратился в место с "самыми ужасными пробками в стране". Дорога из одного конца Окленда в другой на машине может занять пару часов, а чтобы "мотнуться из пригорода в пригород" уйдет весь день.

"Публичный транспорт не справляется, не приезжает вовремя, не выходит на рейс! Водители автобусов (по ощущениям) бастовали раз десять за те 15 лет, что я тут. На машине в центр ехать 15 минут без пробок. Автобус: 45 минут".

Про проблемы с медициной

Медицина в стране бесплатная, однако система сильно перегружена. Лечение может занять несколько месяцев, так как специалистов очень мало, и они постоянно заняты:

"Здесь нельзя просто по своему желанию прийти к специалисту, если это не частная клиника за $500-1000 за прием. Между вами и медицинским вниманием стоит фильтр участкового врача. Сперва вы идёте к GP, general practitioner (терапевт - прим.ред.), он(она) диагностирует и решает. GP дает направление к специалисту, выписывает рецепты для аптеки и прочее".

Очереди есть даже в платных клиниках.

"Знакомый вылетел на мотоцикле в дерево и сломал ключицу, ждал по платной страховке операцию несколько месяцев, оно успело уже срастись к тому моменту".

Про карантин

Сейчас граждане Новой Зеландии могут вернуться домой, только если забронировали место в карантинном отеле. По словам эмигрировавшего россиянина, все они переполнены:

"Около миллиона новозеландцев живет за границей, сотни тысяч стоят в очереди на въезд домой. Когда мы летели, то ближайшая дата была за три месяца где-то там в будущем. Ты не выбираешь место, ты выбираешь дату. Самолет не должен опаздывать, переноситься, ломаться — у тебя есть 24 часа, чтобы влететь в страну. Где ты будешь болтаться эти три месяца? Н****т никого вообще".

За две недели пребывания семьи в карантинном отеле мужчина заплатил пять тысяч долларов. За это время они сдавали тест на коронавирус шесть раз.

"Нам приходилось гулять (не каждый день!) на парковке перед зданием. Останавливаться нельзя, трогать стены и ограду нельзя, делать упражнения нельзя, бегать нельзя — а то надышишь".

Сейчас международного туризма в стране нет.

Про преступность

Как рассказал Стас Кулеш, организованная преступность в Новой Зеландии процветает. Раскрываемость убийств хорошая, однако за небольшие преступления вроде ограбления в полиции не берутся. Гражданам рекомендуют приобрести страховку: