«Приключения Электроников» 2 июля в «Главклубе»

С программой «Земля в иллюминаторе. 60 лет полета человека в космос».

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«Самый добрый металлический ансамбль на Земле» снова возвращается в стены московского «Главклуба» с программой «Земля в иллюминаторе. 60 лет полета человека в космос». Что может означать только одно - всех пришедших ожидает по-настоящему космический вечер под любимые треки.

Отсутствие новых релизов с 2014 года никак не сказывается на популярности этого особенного проекта российской панк-сцены, и они уверенно держат одну из пальм первенства по количеству успешно сыгранных в течение года концертов в отдельно взятом городе.

2 июля, «Главклуб»: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1. Начало в 20.00.