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«Приключения Электроников» 2 июля в «Главклубе»

Партнерский материал
13 часов назад
С программой «Земля в иллюминаторе. 60 лет полета человека в космос».
«Приключения Электроников» 2 июля в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
«Самый добрый металлический ансамбль на Земле» снова возвращается в стены московского «Главклуба» с программой «Земля в иллюминаторе. 60 лет полета человека в космос». Что может означать только одно - всех пришедших ожидает по-настоящему космический вечер под любимые треки.
Отсутствие новых релизов с 2014 года никак не сказывается на популярности этого особенного проекта российской панк-сцены, и они уверенно держат одну из пальм первенства по количеству успешно сыгранных в течение года концертов в отдельно взятом городе.
2 июля, «Главклуб»: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1. Начало в 20.00.
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