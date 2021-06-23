«Тараканы!» 1 июля в «Главклубе»

Релиз-пати: прослушивание нового альбома с участием группы.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Это не концерт. Это крутая панк-рок вечеринка!

Вы услышите новый альбом «15 (Худым и Злым)» группы Тараканы! на стадионном звуке! Все члены группы поделятся личными историями записи альбома, ответив на вопросы ведущего и персонально ваш (да-да, ваш вопрос из зала).

Ведущий – Владимир Еркович, автор книги-биографии о группе.

Никогда прослушивание альбома еще не было таким интимным и таким громким, массовым и веселым одновременно. Hey Ho, Lets Go!