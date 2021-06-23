«Тараканы!» 1 июля в «Главклубе»

Релиз-пати: прослушивание нового альбома с участием группы.
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Это не концерт. Это крутая панк-рок вечеринка!
Вы услышите новый альбом «15 (Худым и Злым)» группы Тараканы! на стадионном звуке! Все члены группы поделятся личными историями записи альбома, ответив на вопросы ведущего и персонально ваш (да-да, ваш вопрос из зала).
Ведущий – Владимир Еркович, автор книги-биографии о группе.
Никогда прослушивание альбома еще не было таким интимным и таким громким, массовым и веселым одновременно. Hey Ho, Lets Go!
1 июля, «Главклуб»: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1. Начало в 20:00.