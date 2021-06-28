Днем 28 июня в Москве начался ливень с грозой. На улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

В столице из-за шторма подтоплены автомагистрали и даже станции метро. При этом пробки на дорогах города во время мощного ливня достигли 7 баллов.