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Машины плавают, реки в метро: Москву затопило "суперливнем"
Диана Товсепова
52 минуты назад
Днем 28 июня в Москве начался ливень с грозой. На улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».
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Международный аэропорт Жуковский
Фото:
@ziacargo
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Вид из окна в Серебряном бору.
Фото:
@bonitomaki
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"Бюджетный отдых на берегу Вернадского озера".
Фото:
@kot_o_moskve
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Обещанный суперливень в Москве дал свои плоды. Прямо сейчас на входе в метро Ясенево.
Фото:
@newsmskru
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В середине дня небо над столицей почернело.
Фото:
@rz_stan
6/10
Может выпасть до 70% месячной нормы осадков.
Фото:
@barvikhaforlife
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"В Москве прошла сильная гроза и ливень , которые сопровождаются ураганным ветром . В подмосковном Щёлково молния попала в трансформаторную будку. Заливает станцию метро «Ясенево». Перекрыта открытая Филёвская линия".
Фото:
@lidia_gerasimova
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Автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя.
Фото:
РИА Новости
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Спасатели убирают фрагменты металлического шифера и деревянных перекрытий обрушившейся из-за сильного ветра части крыши здания на улице Правды.
Фото:
РИА Новости
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Поваленное во время дождя дерево на одной из улиц.
Фото:
РИА Новости
В столице из-за шторма подтоплены автомагистрали и даже станции метро. При этом пробки на дорогах города во время мощного ливня достигли 7 баллов.
Люди, наблюдавшие за непогодой из окна, или оказавшиеся в шторм на улице, делятся своими фото в соцсетях. Хроника "суперливня" — в подборке "Рамблера".
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