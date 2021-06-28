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Машины плавают, реки в метро: Москву затопило "суперливнем"

Диана Товсепова
52 минуты назад
Днем 28 июня в Москве начался ливень с грозой. На улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».
Международный аэропорт Жуковский
1/10 Международный аэропорт Жуковский
Фото: @ziacargo
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Вид из окна в Серебряном бору.
2/10 Вид из окна в Серебряном бору.
Фото: @bonitomaki
"Бюджетный отдых на берегу Вернадского озера".
3/10 "Бюджетный отдых на берегу Вернадского озера".
Фото: @kot_o_moskve
Обещанный суперливень в Москве дал свои плоды. Прямо сейчас на входе в метро Ясенево.
4/10 Обещанный суперливень в Москве дал свои плоды. Прямо сейчас на входе в метро Ясенево.
Фото: @newsmskru
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В середине дня небо над столицей почернело.
5/10 В середине дня небо над столицей почернело.
Фото: @rz_stan
Может выпасть до 70% месячной нормы осадков.
6/10 Может выпасть до 70% месячной нормы осадков.
Фото: @barvikhaforlife
"В Москве прошла сильная гроза и ливень , которые сопровождаются ураганным ветром . В подмосковном Щёлково молния попала в трансформаторную будку. Заливает станцию метро «Ясенево». Перекрыта открытая Филёвская линия".
7/10 "В Москве прошла сильная гроза и ливень , которые сопровождаются ураганным ветром . В подмосковном Щёлково молния попала в трансформаторную будку. Заливает станцию метро «Ясенево». Перекрыта открытая Филёвская линия".
Фото: @lidia_gerasimova
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Автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя.
8/10 Автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя.
Фото: РИА Новости
Спасатели убирают фрагменты металлического шифера и деревянных перекрытий обрушившейся из-за сильного ветра части крыши здания на улице Правды.
9/10 Спасатели убирают фрагменты металлического шифера и деревянных перекрытий обрушившейся из-за сильного ветра части крыши здания на улице Правды.
Фото: РИА Новости
Поваленное во время дождя дерево на одной из улиц.
10/10 Поваленное во время дождя дерево на одной из улиц.
Фото: РИА Новости
В столице из-за шторма подтоплены автомагистрали и даже станции метро. При этом пробки на дорогах города во время мощного ливня достигли 7 баллов.
Люди, наблюдавшие за непогодой из окна, или оказавшиеся в шторм на улице, делятся своими фото в соцсетях. Хроника "суперливня" — в подборке "Рамблера".
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