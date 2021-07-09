Челябинская область и Якутия задыхаются от пожаров

Лесные пожары захватили Челябинскую область и Республику Саха. Что сейчас происходит в этих регионах - читайте в материале "Рамблера".

Челябинская область

В Челябинской области горит 916 гектаров леса. Один из очагов пожара находится в Карталинском районе, а днем 9 июля огонь уже добрался и до нескольких крупных поселков. Людей при необходимости эвакуируют в пункты временного размещения.

Из-за сухой жаркой погоды и порывистого ветра спасателям сложно справиться с огнем. Сотрудники МЧС выносят из леса паникующих животных. Среди спасенных - олененок, истошный писк которого услышали люди.

ГУ МЧС по Челябинской области

"Для защиты населенных пунктов Новокаолиновый, Запасное, Джабык, которые находятся в 5-ти километровой зоне от 4 населенных пунктов, где сохраняется угроза распространения огня, привлечена авиации МЧС России (самолет Бе-200 и вертолет Ми-8)",

- говорится в сообщении МЧС России.

Якутия

Буйствует природа и в Республике Саха. В Якутии сейчас действует более 300 пожаров.

ГУ МЧС России по Республике Саха

У некоторых регионов, охваченных огнем, 4 и 5 класс пожарной опасности, а общая площадь пожаров превысила 400 тысяч гектаров.

ГУ МЧС России по Республике Саха

"За сутки количество пожаров увеличилось на 17 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 69 тыс. га за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением четвертого и пятого классов пожарной опасности на территории 11 районов",

- сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

ГУ МЧС России по Республике Саха