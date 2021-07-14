Русский Прованс и другие удивительные места России

Россия — одна из самых красивых и разнообразных стран в мире, но почему-то русскому туристу всегда милее была чужбина. Однако в 2010-х, еще до наступления пандемии, все начало меняться. Последние годы в стране появилось множество блогов и небольших компаний, открывающих россиянам их же страну. Впрочем, любовь к чужбине так легко не проходит — и туристы продолжают сравнивать с ней Россию, наши лавандовые поля — с французскими, наши загадочные руины — с английскими, а наши пустыни — с африканскими. Так появляются «Русский Прованс», «Русский Стоунхендж» или «Русская Сахара». Девять (с половиной) подобных «обрусевших» мест — в подборке «Ленты.ру»

Русский Прованс. Лавандовые поля в Крыму

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Крым, село Тургеневка, Бахчисарайский район.

Бесконечные стройные ряды лавандовых кустов — одна из главных достопримечательностей и символ французского Прованса. Но такие поля есть и в России. Лаванду в огромных количествах выращивают в Крыму. Главная Мекка фотографов, моделей и просто туристов — село Тургеневка в Бахчисарайском районе, на северо-востоке от Севастополя . Там раскинулись по-настоящему бесконечные лавандовые плантации.

РИА Новости

Больше всего шансов застать поля цветущими есть в начале или середине лета. Попасть на плантации в Тургеневке можно как самостоятельно, так и с экскурсией, которые собирают во многих крымских городах. Самое главное — долго не оставаться посреди лавандового поля в зной, потому что яркий аромат может вызвать головные боли. К тому же лучше всего Русский Прованс смотрится на рассвете.

Русские Мальдивы. Пляжи с бирюзовой водой в Сибири

Это место, затерянное в тайге к северу от Новосибирска, стало известно на всю страну и за ее пределами в 2019 году, когда Instagram заполонили фотографии «сибирских Мальдив». Из-за ярко-голубой воды этот водоем действительно напоминает тропический рай, однако на самом деле это — техническое сооружение местной электростанции. Вода становится такой яркой из-за золы и шлака, которые остаются после сжигания угля на ТЭЦ.

РИА Новости

Хоть озеро и не источает ядовитые пары и не светится в темноте (купаться в нем, впрочем, все равно нельзя — слишком агрессивная среда), власти поспешили огородить его от туристов. Обсуждался вопрос обустройства территории вокруг золоотвала, строительства беседок и фотозон, однако, судя по последним фотографиям в соцсетях, людей все еще держат подальше от водоема.

Впрочем, это не единственное созданное руками человека место, где вода стала бирюзовой. Например, гораздо ближе к Москве находятся Кондуки — заброшенный карьер в Тульской области

Российский Burning Man. Причудливые гиганты на реке Угре

Культовый фестиваль Burning Man («Горящий человек») в пустыне Невада и арт-парк «Никола-Ленивец» в одноименном селе в Калужской области роднят огромные просторы и ежегодный перфоманс с сожжением гигантской деревянной фигуры. В России это происходит на Масленицу, а в последний раз там предали огню «Замок корона-людоеда», чтобы разом прогнать и зиму, и пандемию.

ТАСС

Но отправиться за впечатлениями в «Никола-Ленивец» можно в любое время года. По огромной территории, раскинувшейся на берегу реки Угры, разбросаны многочисленные арт-объекты, некоторые — десятки метров в высоту. «Бобур», «Вселенский разум», «Николино ухо» и многие другие — все они отмечены на карте, но интереснее всего гулять по тропам арт-парка без нее, неожиданно натыкаясь на исполинские постройки посреди леса, в полях и оврагах. Все создано так, чтобы буквально на каждом шагу гости чему-то удивлялись: странному домику из серого бетонного забора (который, кстати, можно снять), утопленным в ручье плитам с посланиями или павильону-яйцу из полицейских щитов.

Лучше всего ехать с ночевкой и обязательно в удобной обуви.

Русский Стоунхендж. Загадка Урала

Руины древнего городища в Челябинской области сравнивают с легендарной английской постройкой из-за его формы — Аркаим построен в виде круга, чтобы отражать атаки на жителей города со всех сторон.

Возраст этого поселения — около четырех тысяч лет. Его нашли совершенно случайно, когда около 30 лет назад начали создавать здесь водохранилище. Ученых поразило, что город был построен по заранее и скрупулезно разработанному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой и системой защитных сооружений. Это означало, что на Урале в те далекие годы жили достаточно высокоразвитые люди. Позже ученые установили, что аркаимцы (город получил название в честь расположенной недалеко горы Аркаим) в основном занимались скотоводством, а также металлургией и металлообработкой, ткачеством и гончарством.

РИА Новости

Сейчас вокруг руин поселения создан одноименный заповедник , в который может попасть любой желающий. Здесь проходит множество этнофестивалей, причем работает заповедник круглый год. Остановиться можно в гостинице, а летом — в собственной палатке.

Российский Гранд каньон. Затерянный мир Кавказа

Эта удивительная скала, получившая от туристов звание Российского Гранд каньона, действительно очень напоминает главную природную достопримечательность США. А вершина так и называется — Большой Бермамыт.

Находится плато Бермамыт в труднодоступной части Кавказских гор Карачаево-Черкесии. Добраться туда можно на внедорожнике, причем только в сухую погоду. Максимальная высота — 2592,3 метра, и с нее открывается великолепный вид на главную гору России — Эльбрус.

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В отличие от американского Гранд каньона, эти места отнюдь не безжизненны. Склоны Бермамыта покрыты ковром из цветов, на лугах пасутся лошади, а в небе парят огромные орлы.

Русская Сахара. Дюны средней полосы

Дюнные всхолмления на границе Воронежской и Ростовской областей.

В России есть пустыни, но то, что одна из них находится в славящейся своими черноземами Воронежской области , удивляет само по себе. Откуда пески появились здесь — точно неизвестно. То ли поднявшиеся в Азии ветры принесли их из Калмыкии , то ли они были здесь всегда, то ли стали следствием вырубки лесов. Однако факт остается фактом — воронежские дюны можно разглядеть даже из космоса.

МКОУ Песковская СОШ

Доехать до них — задача не из легких, даже внедорожник может завязнуть в занесенных песком колеях. Но если все же добрались — вас ждет потрясающая фотосессия в абсолютно безлюдном месте, словно вы в настоящей Сахаре или в Намибии.

Русская Венеция. Город, опередивший Петербург

Живописный городок на трассе Москва — Петербург называют Русской Венецией потому, что через него проходят некогда важнейшие для страны каналы. Корабли ходили через Вышний Волочек почти до XX века, пока их не вытеснили поезда.

Комплекс каналов в этом городе стал первым в России. Стране позарез был нужен судоходный путь с Волги до Балтики по рекам Цна и Тверца. Однажды круиз по такому маршруту через Вышний Волочек устроила лично Екатерина II. После этого она велела выложить набережную канала гранитом. И даже на гербе Вышнего Волочка — лодка, чем-то напоминающая венецианскую гондолу, а один из скверов носит название Венециановского.

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Венеция здесь более чем русская — с обилием церквушек и деревянных усадеб. А за пределами Вышнего Волочка раскинулось живописное Вышневолоцкое водохранилище.

Российский Амстердам. Боль урбанистов и звезда соцсетей

Когда в центре столицы Республики Марий Эл внезапно построили набережную в европейском стиле, блогеры-урбанисты в один голос и без права на помилование обвинили местные власти в дурновкусии и «лужковщине». И в целом было за что. Вся набережная скорее выглядит как имитация, чем настоящая европейская архитектура, да и где Йошкар-Ола и где Брюгге? (или Амстердам, как народное название этого места).

Но это действительно необычно и как минимум достойно постироничного поста в Instagram, судя по которому местные и приезжие яркую набережную, в общем-то, любят. Город, вообще говоря, выглядит странно и от этого забавно (чего только стоят уменьшенная копия Спасской башни Московского кремля или внезапный памятник князю Монако Ренье III с супругой), набережная же является венцом всего этого строительного аттракциона.

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А издалека, да еще и серой российской зимой, выглядит она все лучше, чем промзона, в которую когда-то превратили набережные Москвы. Или монструозные жилые комплексы, возводимые им на смену.

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PS: Русская Швейцария. Да, так и называется

Вообще, за это звание борются множество мест на карте России. Например, так в народе называют знаменитый Чуйский тракт, о котором «Лента.ру» рассказывала ранее.