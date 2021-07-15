Наводнение в Германии и Бельгии: видео из зоны бедствия

В роликах, которые выкладывают пользователи Сети, видно, как по улицам льются непрекращающиеся потоки грязной воды. На дорогах повалены искореженные автомобили, вода уносит даже грузовики. Пострадал асфальт, светофоры и уличные фонари. Жители немецких и бельгийских городов вынуждены перебираться вплавь, укрываться на крышах домов и машин. Спасатели ждут прибытия вертолетов, чтобы эвакуировать пострадавших.