Наводнение в Германии и Бельгии: видео из зоны бедствия

На Германию и Бельгию обрушились мощные ливни, которые привели к наводнениям. Твиттер AFP
с ссылкой на полицию сообщает, что на западе Германии погибло по меньшей мере 42 человека. По сообщениям разных СМИ еще около 70 пропали без вести. Реки вышли из берегов и подтопили множество домов: шесть зданий разрушено, 25 под угрозой обрушения. В городе Хюккесвагене эвакуировали свыше 1 тыс. человек. Не менее 200 тыс. человек остаются без электричества.
В роликах, которые выкладывают пользователи Сети, видно, как по улицам льются непрекращающиеся потоки грязной воды. На дорогах повалены искореженные автомобили, вода уносит даже грузовики. Пострадал асфальт, светофоры и уличные фонари. Жители немецких и бельгийских городов вынуждены перебираться вплавь, укрываться на крышах домов и машин. Спасатели ждут прибытия вертолетов, чтобы эвакуировать пострадавших.