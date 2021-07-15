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Наводнение в Германии и Бельгии: видео из зоны бедствия

Мира Маркина
1 час назад
На Германию и Бельгию обрушились мощные ливни, которые привели к наводнениям. Твиттер AFP с ссылкой на полицию сообщает, что на западе Германии погибло по меньшей мере 42 человека. По сообщениям разных СМИ еще около 70 пропали без вести. Реки вышли из берегов и подтопили множество домов: шесть зданий разрушено, 25 под угрозой обрушения. В городе Хюккесвагене эвакуировали свыше 1 тыс. человек. Не менее 200 тыс. человек остаются без электричества.
В провинции Льеж на востоке Бельгии в результате потопа погибло шесть человек, сообщает Интерфакс. Власти предупреждают, что река Маас может выйти из берегов. Жителей просят принять меры и провести гидроизоляцию подвалов.
В роликах, которые выкладывают пользователи Сети, видно, как по улицам льются непрекращающиеся потоки грязной воды. На дорогах повалены искореженные автомобили, вода уносит даже грузовики. Пострадал асфальт, светофоры и уличные фонари. Жители немецких и бельгийских городов вынуждены перебираться вплавь, укрываться на крышах домов и машин. Спасатели ждут прибытия вертолетов, чтобы эвакуировать пострадавших.
Твиттер Всемирной метеорологической организации (World Meteorological Organization) сообщает, что ливни также накрыли часть Нидерландов и Люксембурга.
Места,Видео,France-Presse,Интерфакс,
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