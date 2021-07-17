Назван регион, где больше всего снизилась продолжительность жизни

В России ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2020 года снизилась почти во всех регионах. При этом Росстат определил лидера в списке городов.

Единственным регионом, где показатель за минувший год вырос, стал Севастополь. Ожидаемая продолжительность жизни в городе увеличилась на 0,05 года. Резкое снижение было зафиксировано в Чечне (на 3,8 года, или 5 процентов), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8 процента), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7 процента) и Дагестане (на 2,7 года, или 3,4 процента).

В целом по стране показатель снизился на 1,8 года, до 71,54 года. Это произошло впервые с 2003 года. Отмечается, что падение было одинаковым как для мужчин, так и для женщин — примерно на 1,75 года.