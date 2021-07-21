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На Центральный Китай обрушились сильнейшие ливни за тысячу лет

Полина Алферова
38 минут назад
Китайская провинция Хэнань переживает нашествие стихии. Особенно сильно пострадала столица области — город Чжэнчжоу. Подробности — в галерее «Рамблера».
Китайская провинция Хэнань переживает нашествие стихии. Особенно сильно пострадала столица области — город Чжэнчжоу.
1/7 Китайская провинция Хэнань переживает нашествие стихии. Особенно сильно пострадала столица области — город Чжэнчжоу.
Фото: globallookpress.com
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По словам синоптиков, за трое с половиной суток в городе выпало 617,1 миллиметра осадков при годовой норме в 640 миллиметров.
2/7 По словам синоптиков, за трое с половиной суток в городе выпало 617,1 миллиметра осадков при годовой норме в 640 миллиметров.
Фото: globallookpress.com
В Чжэнчжоу затоплен метрополитен, остановлено движение эклектических автобусов.
3/7 В Чжэнчжоу затоплен метрополитен, остановлено движение эклектических автобусов.
Фото: globallookpress.com
Вообще вся транспортная система Чжэнчжоу парализована, транзит поездов остановлен, авиарейсы отменены, а главные магистрали закрыты.
4/7 Вообще вся транспортная система Чжэнчжоу парализована, транзит поездов остановлен, авиарейсы отменены, а главные магистрали закрыты.
Фото: globallookpress.com
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Школы и больницы в Чжэнчжоу сейчас закрыты, при этом многие дети и учителя оказались в ловушке и не могут выбраться из учреждений.
5/7 Школы и больницы в Чжэнчжоу сейчас закрыты, при этом многие дети и учителя оказались в ловушке и не могут выбраться из учреждений.
Фото: globallookpress.com
В городе Лоян стихия пробила двадцатиметровую дыру в дамбе Ихэтань, она может обрушиться в любой момент.
6/7 В городе Лоян стихия пробила двадцатиметровую дыру в дамбе Ихэтань, она может обрушиться в любой момент.
Фото: @huracanes_terremotos
В шестнадцати водохранилищах уровень воды поднялся до критический отметки.
7/7 В шестнадцати водохранилищах уровень воды поднялся до критический отметки.
Фото: @huracanes_terremotos
Дожди обрушились на город 17 июля. По словам синоптиков, за трое с половиной суток в городе выпало 617,1 миллиметра осадков при годовой норме в 640 миллиметров. Специалисты утверждают, что таких ливней не было уже тысячу лет.
В Чжэнчжоу затоплен метрополитен, остановлено движение эклектических автобусов.
«Уровень воды за пределами вагона поднимался, вода просачивалась сквозь дверь»,— написал очевидец катастрофы в соцсетях.
Вообще вся транспортная система Чжэнчжоу парализована, транзит поездов остановлен, авиарейсы отменены, а главные магистрали закрыты. Пострадали дороги и в других городах провинции. Дожди сильно повредили легендарный монастырь Шаолинь.
Кроме того, в городе Лоян, который расположен к западу от Чжэнчжоу, стихия пробила двадцатиметровую дыру в дамбе Ихэтань. Так что теперь она может обрушиться в любой момент. В шестнадцати водохранилищах уровень воды поднялся до критический отметки.
Школы и больницы в Чжэнчжоу сейчас закрыты, при этом многие дети и учителя оказались в ловушке и не могут выбраться из учреждений. Тысячи жителей провинции остались без электричества.
В настоящее время общее количество пострадавших от стихии насчитывает 144 660 человек, при этом 10 152 человека были эвакуированы. На помощь власти страны отправили воинские подразделения. Напомним, что в Чжэнчжоу проживает более 12 миллионов человек.
Это не первое бедствие, обрушившееся на Китай этим летом. Ранее несколько тысяч жителей провинции Сычуань переселили из-за наводнений и оползней.
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