Китайская провинция Хэнань переживает нашествие стихии. Особенно сильно пострадала столица области — город Чжэнчжоу. Подробности — в галерее «Рамблера».

1/7 Китайская провинция Хэнань переживает нашествие стихии. Особенно сильно пострадала столица области — город Чжэнчжоу. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 По словам синоптиков, за трое с половиной суток в городе выпало 617,1 миллиметра осадков при годовой норме в 640 миллиметров. Фото: globallookpress.com 3/7 В Чжэнчжоу затоплен метрополитен, остановлено движение эклектических автобусов. Фото: globallookpress.com 4/7 Вообще вся транспортная система Чжэнчжоу парализована, транзит поездов остановлен, авиарейсы отменены, а главные магистрали закрыты. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Школы и больницы в Чжэнчжоу сейчас закрыты, при этом многие дети и учителя оказались в ловушке и не могут выбраться из учреждений. Фото: globallookpress.com 6/7 В городе Лоян стихия пробила двадцатиметровую дыру в дамбе Ихэтань, она может обрушиться в любой момент. Фото: @huracanes_terremotos 7/7 В шестнадцати водохранилищах уровень воды поднялся до критический отметки. Фото: @huracanes_terremotos

Дожди обрушились на город 17 июля. По словам синоптиков, за трое с половиной суток в городе выпало 617,1 миллиметра осадков при годовой норме в 640 миллиметров. Специалисты утверждают, что таких ливней не было уже тысячу лет.

В Чжэнчжоу затоплен метрополитен, остановлено движение эклектических автобусов.

«Уровень воды за пределами вагона поднимался, вода просачивалась сквозь дверь»,— написал очевидец катастрофы в соцсетях.

Вообще вся транспортная система Чжэнчжоу парализована, транзит поездов остановлен, авиарейсы отменены, а главные магистрали закрыты. Пострадали дороги и в других городах провинции. Дожди сильно повредили легендарный монастырь Шаолинь.

Кроме того, в городе Лоян, который расположен к западу от Чжэнчжоу, стихия пробила двадцатиметровую дыру в дамбе Ихэтань. Так что теперь она может обрушиться в любой момент. В шестнадцати водохранилищах уровень воды поднялся до критический отметки.

Школы и больницы в Чжэнчжоу сейчас закрыты, при этом многие дети и учителя оказались в ловушке и не могут выбраться из учреждений. Тысячи жителей провинции остались без электричества.

В настоящее время общее количество пострадавших от стихии насчитывает 144 660 человек, при этом 10 152 человека были эвакуированы. На помощь власти страны отправили воинские подразделения. Напомним, что в Чжэнчжоу проживает более 12 миллионов человек.