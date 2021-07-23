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Россияне рассказали, где бы они хотели жить на пенсии

Мария Грибова
1 час назад

Аналитики выяснили, в каких российских городах граждане мечтают жить на пенсии. Об этом сообщают "Невские новости".

Россияне рассказали, где бы они хотели жить на пенсии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В опросе приняли участие более пяти тысяч пользователей одного из сервисов по поиску работы из всех регионов России. Большинство участников хотели бы встретить пенсию в Москве (16 процентов), другие в Санкт-Петербурге (15 процентов), Сочи (12 процентов), Краснодаре (шесть процентов) и Калининграде (три процента).

Также уточняется, что 46 процентов респондентов собираются переехать в выбранные ими города благодаря своим накоплениям. Еще 34 процента заявили, что будут делать это за счет пенсии от государства. А 18 процентов участников опроса отметили, что продадут жилье в родном городе ради переезда. Обеспечить себя с помощью собственного бизнеса собираются 15 процентов россиян. А 11 процентов рассказали, что надеются на помощь детей либо собираются сдать в аренду квартиру в родном городе.

Ранее "Рамблер" писал о том, что россиянам назвали полезную дозу алкоголя.

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