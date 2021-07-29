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Названа лучшая страна для выживания в апокалипсис

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад

Новую Зеландию назвали лучшей страной, где можно пережить глобальную катастрофу. Во время анализа специалисты взяли во внимание климатические условия местности и плотность населения, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование.

Названа лучшая страна для выживания в апокалипсис
Фото: Lenta.ruLenta.ru

У Новой Зеландии зафиксировали наибольший потенциал выживаемости, так как в стране развита система геотермальной и гидроэнергетики, а также есть обширные сельскохозяйственные угодья и низкая плотность населения. Подобный результат не удивил профессора британского университета Англия Раскин Аледа Джонса (Aled Jones), который проводил исследование.

Для выживания в сложных условиях подходящими также посчитали Исландию, Великобританию, Тасманию и Ирландию.

«Мы были очень удивлены, что Великобритания показала хорошие результаты. Ведь страна густо заселена, отличалась не самым быстрым освоением возобновляемых источников энергии и в настоящее время производит только половину собственного продовольствия. Но у нее есть определенный потенциал противостоять ударам», — отметил Джонс.

Эксперты выявили тенденцию, что лидерами рейтинга стали страны с умеренным климатом и относительно низкой плотностью населения. Важными показателями также стали способность выращивать продукты питания для населения, защищать границы от нежелательной миграции и обеспечивать регионы электроэнергией.

По данным исследователей, человеческая цивилизация находится «в опасном состоянии» из-за ущерба, который наносит окружающей среде. Они предположили, что в мире могут случиться финансовый и климатический кризисы, разрушение природы или новая, более серьезная пандемия. Эксперты призвали думать об устойчивом развитии.

Места,The Guardian,
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