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Чиновник назвал российский город «жопой мира»

Анастасия Иванова
2 часа назад

Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков назвал Петровск-Забайкальский «жопой мира». Об этом чиновник написал в Instagram.

Чиновник назвал российский город «жопой мира»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Если есть в мире жопа, то это здесь. Речь исключительно про дороги», — так подписал фото, на котором изображен указатель на Петровск-Забайкальский, Кумарьков.

Недовольство чиновника было связано с тем, что он проехал 558 километров по гравийной дороге. Однако позже его мнение изменилось.

Министр выложил еще один пост и написал, что Петровск-Забайкальский «потрясающее место с красивой природой и тысячелетней историей», но дороги все-таки оставляют желать лучшего.

«Но в части дорог в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины второй, действительно полные, как вы выразились, ягодицы и я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль», — заявил Кумарьков и добавил, что не склонен «лакировать» выражения, а его впечатление от дорог можно назвать «новой искренностью».

Все это время чиновник находился в отпуске.

Ранее "Рамблер" сообщал про россиян, которые берут кредит на отпуск.

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