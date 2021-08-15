Чиновник назвал российский город «жопой мира»

«Но в части дорог в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины второй, действительно полные, как вы выразились, ягодицы и я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль», — заявил Кумарьков и добавил, что не склонен «лакировать» выражения, а его впечатление от дорог можно назвать «новой искренностью».