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В Крыму образовалась гигантская земляная воронка

Lenta.ru
4 часа назад

В селе Бондаренково на востоке Крыма последствием затяжной непогоды стал провал в земле рядом с детской площадкой. На ликвидации ЧП работают аварийные службы, сообщил «Интерфакс».

В Крыму образовалась гигантская земляная воронка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Происшествие зафиксировали в населенном пункте полуострова 17 августа. По данным главы администрации Ленинского района Екатерины Юровских, диаметр воронки составил 8-10 метров, а глубина — 10-12 метров. Грунт могло размыть во время ливней, которые не прекращаются с начала лета, считают чиновники и местные жители.

«Причиной образования воронки стали подземные воды. Кроме того, в этом районе под землей находятся катакомбы. На место выехала администрация района, МЧС, дорожная служба. Уже проводят работы по ограждению и засыпке ямы», — сказала Юровских.

В Керчи более 20 улиц, десятки домов и несколько социально значимых объектов оказались в зоне затопления. По данным премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, на 16 августа из города эвакуировали 17 человек, среди которых восемь детей.

Места,МЧС,Интерфакс,
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