В Крыму образовалась гигантская земляная воронка

В селе Бондаренково на востоке Крыма последствием затяжной непогоды стал провал в земле рядом с детской площадкой. На ликвидации ЧП работают аварийные службы, сообщил «Интерфакс».

Происшествие зафиксировали в населенном пункте полуострова 17 августа. По данным главы администрации Ленинского района Екатерины Юровских, диаметр воронки составил 8-10 метров, а глубина — 10-12 метров. Грунт могло размыть во время ливней, которые не прекращаются с начала лета, считают чиновники и местные жители.

«Причиной образования воронки стали подземные воды. Кроме того, в этом районе под землей находятся катакомбы. На место выехала администрация района, МЧС, дорожная служба. Уже проводят работы по ограждению и засыпке ямы», — сказала Юровских.