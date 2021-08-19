Южный и непризнанный: что известно про пятый океан

Южный океан — «аутсайдер» среди других океанов: он маленький, неглубокий и почти никому не известный. В июне 2021 года Национальное географическое общество США объявило об официальном признании пятого океана, однако пройдет неопределенное время, пока его признают другие страны и он окажется на картах. «Рамблер» рассказывает, каким Южный океан считали на протяжении всего его существования.

У него не было четких границ

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В 1650 году нидерландский географ Бернхард Варениус выделил Южный Океан наравне с Северно-Ледовитым, омывающим территорию Арктики. Южный океан, соответственно, омывает Антарктику. Связь с южной полярной областью Земли сохранилась в терминах разных языков: так, в англо- и франкоязычных источниках Южный океан называют «Антарктическим».

В русском языке океан вокруг Антарктики прозвали Южным, потому что его акватория состоит из южных частей других океанов — Тихого, Атлантического и Индийского. Для многих ученых это странный повод для формирования нового водного объекта: нельзя, допустим, взять стороны уже существующих континентов и и провозгласить их отдельной территорией. Нет четких границ — значит, нет океана. В ответ на это Международная гидрографическая организация предложила точку отсчета акватории океана в 2000 году: ниже 60-й параллели южной широты. Такую же точку отсчета приняло и Национальное географическое общество США.

И ученые сомневались, существовал ли он на самом деле

Существование океана подвергалось сомнению с конца 18 века. Не было Южного океана и в определении океанов от 1953, и на большинстве карт мира. Для большинства ученых и моряков то, что называется Южным океаном, было просто продолжение трех других акваторий.

Сторонники существования Южного океана поясняют, что важно не географическое расположение, а особенности акватории. Воды, прилегающие к Антарктиде, холоднее океанских, а также имеют свою флору и фаун. А значит, планомерно выделять Южный океан в отдельный водный объект.

Это самый молодой океан

Океан «родился» каких-то 30 миллионов лет назад, когда Антарктида отделилась от Южной Америки.

А также (почти) самый маленький и мелкий

Южный океан является четвертым из пяти по величине океаном и покрывает только 6% поверхности Земли. Его площадь — 20, 327 млн км². Средняя глубина океана — 3270 м. Меньше и мельче него — только Северно-Ледовитый.

И еще — самый одинокий

В Антарктиде, берега которой омывает Южный океан, нет коренных или постоянных жителей. На вахтовых исследований на территорию приезжает до 5000 человек каждый год. Для сравнения, на территории земель, которые омывает Северно-Ледовитый океан, живет более четырех миллионов человек.

Зато там живут пингвины!