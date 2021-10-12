«Tequilajazzz» сыграет новый альбом в «Главклубе»

Фронтмен великой русской группы «Tequilajazzz» Евгений Федоров вежливо настаивает на том, что ее предыдущий альбом «НЕБЫЛО» - коллекция творчески переосмысленных песен «Текилы» разных лет - является номерным, и кто мы такие, чтобы с ним спорить. И все-таки важность момента сложно переоценить: этой осенью у «Tequilajazzz» вышел первый за 12 (!) лет электрический альбом «Камни», где каждая из песен - новая не только по форме, но и по содержанию.

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Теперешний состав «Текилы» остается неизменным на протяжении вот уже пяти лет, уже не раз доказав свою состоятельность как в студии («Камни» - начало новой альбомной трилогии), так и живьем. За эти годы обновленные «Tequilajazzz» отыграли несколько концертных программ: в электричестве и акустике, меняя акцент с одного классического альбома на другой, а то и вовсе исполняя один из них – «Целлулоид» - с первой до последней ноты.

30 октября в «Главклубе» особое внимание будет уделено новым песням, одна из которых, «Никого не останется», успела угодить в профильный хит-парад «Чартова дюжина», а еще две или три напрашиваются на статус instant classic. Но «Текила» всегда славилась своей щедростью, поэтому прозвучат на концерте и старые вещи - со «Стреляли?» и «Вируса», с «Выше осени» и того же «Целлулоида».

Начало в 20:00 час.