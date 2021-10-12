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Группа «Северный Флот» с альбомом «Мизантропия» 23 октября в «Главклубе»

Партнерский материал
27 минут назад

23 октября группа «Северный Флот» даст большой осенний концерт «Мизантропия. 5 лет альбому + лучшее», на котором не только отметит 5-летний юбилей одного из ключевых альбомов, но также исполнит свои лучшие хиты и треки с последнего альбома «2020».

«Северный Флот» с альбомом «Мизантропия» в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Релиз второго альбома группы, записанного в Финляндии под руководством саунд-продюсера Anssi Kippo, состоялся 1 марта 2016 года. Его выходом музыканты не только подтвердили высокую планку профессионализма и самоотдачи, но и укрепились на позициях коллектива, твердо следующего своему призванию, собственному пути, стилю и идее.

Альбом мгновенно получил множество положительных отзывов у публики, три недели находился в топе продаж Google Play и до сих пор для многих поклонников остаётся самых любимым релизом группы. Второй сингл с альбома «Поднимая знамя», премьера которого состоялась в 2015 году, по праву является главным хитом группы. Тур в поддержку альбома «Мизантропия» в 2016 году охватил множество городов России, а также города Украины, Беларуси и даже Франции.

«Северный Флот» не заигрывает со своими поклонниками, и не подкупает новых, а завоёвывает их – бескомпромиссно и навсегда. И с каждой новой композицией растёт число тех, кто полюбил творчество группы «Северный Флот» - искренне и преданно!

Концерты «Северного Флота» - это неизменно живые искренние эмоции, нереальная энергетика и атмосфера полного единодушия. Громкий звук, эффектное световое шоу, необычный и яркий видеоряд – то, что ждёт зрителей, пришедших 23 октября в московский «Главклуб»!

Начало в 20:00 час.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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