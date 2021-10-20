Венеция оказалась под угрозой затопления

Глобальное изменение климата вызвало повышение уровня моря в Италии. Особенно это отразилось на Венеции, которая страдает от регулярных паводков и оказалась под угрозой затопления. В городе участились аномально высокие приливы, вода стала чаще подтапливать исторические здания в центре, пишет Associated Press.

За последние 20 лет уровень воды в каналах Венеции преодолевал отметку «паводок» 163 раза, в то время как за предыдущие сто лет такое случалось всего 166 раз. Также растет число наводнений: с начала наблюдений в 1872 году вода поднималась выше 140 сантиметров всего 25 раз, и большинство случаев приходится на XXI век.

Венеция входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако не считается объектом, находящимся под угрозой исчезновения. Основатель некоммерческой ассоциации «Мы здесь Венеция» Джейн да Мосто говорит, что многие венецианцы не осознают масштаба климатического кризиса, потому что привыкли жить в условиях периодических подтоплений. По проекту властей город должна защищать система подвижных заграждений стоимостью около шести миллиардов евро, известная как проект Mose, но из-за недоработок Mose эффективен только против массовых сезонных наводнений, но не против приливов, которые в последнее время случаются гораздо чаще.

Согласно новому исследованию, опубликованному Европейским союзом наук о Земле, худший сценарий развития событий предполагает повышение уровня моря в Венеции до 120 сантиметров к концу века. Это почти вполовину больше, чем прогноз ООН по повышению общего уровня мирового океана на тот же период.