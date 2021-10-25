Исчезающая река и арбузы в дюнах: что творится в Калахари

В переводе с языка тсвана Калахари означает “безводное место”. Но на деле в пустыне выпадает довольно много осадков и даже есть река, которая, правда, периодически исчезает. О том, что это за “фокусы” и чем еще знаменита пустыня Калахари, читайте в материале “Рамблера”.
Пустыня Калахари находится в основном на территории трех государств: Южно-Африканской Республики, Ботсваны и Намибии. Согласно официальным данным, ее общая площадь составляет около 600 тысяч квадратных километров, что составляет примерно 8% всей территории Африки. При этом пустыня продолжает расширяться и уже “перебралась” на территорию Анголы, Замбии и Зимбабве.
Поверхность пустыни покрыта красным песком, на ее территории нет постоянных поверхностных вод. Но стоит отметить, что по Калахари протекает весьма необычная река под названием Окаванго, которая является четвертой по длине в Южной Африке (1600 километров). Она берет свое начало на территории Анголы, течет по Ботсване, а затем просто исчезает. Никакой мистики в исчезновении Окаванго нет. Дело в том, что из-за сильной жары река попросту теряет всю влагу и пропадает на северо-западе Калахари в болотах.
Что касается осадков, в Калахаре их выпадает от 12 до 25 сантиметров в год, что по факту гораздо больше по сравнению с другими пустынями мира. Однако пустыня полностью оправдывает свое название, “безводное место”: даже после наиболее сильных дождей вся вода крайне быстро уходит сквозь песок, не оставляя не поверхности никаких следов.
Удивительно, но Калахари, это “безводное место” принято считать родиной арбузов. Именно отсюда, как полагают, более четырех тысяч лет назад они попали в Древний Египета, откуда уже начали свое “путешествие” по другим странам мира. И до сих пор в пустыне можно увидеть дикорастущие арбузы. Правда по своим размерам они значительно уступают своим “окультуренным” родственникам: калахарские арбузы по величине не превышают размеры теннисного мяча, а их вес редко когда достигает более 200 граммов.