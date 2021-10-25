Исчезающая река и арбузы в дюнах: что творится в Калахари

В переводе с языка тсвана Калахари означает “безводное место”. Но на деле в пустыне выпадает довольно много осадков и даже есть река, которая, правда, периодически исчезает. О том, что это за “фокусы” и чем еще знаменита пустыня Калахари, читайте в материале “Рамблера”.

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Пустыня Калахари находится в основном на территории трех государств: Южно-Африканской Республики, Ботсваны и Намибии. Согласно официальным данным, ее общая площадь составляет около 600 тысяч квадратных километров, что составляет примерно 8% всей территории Африки. При этом пустыня продолжает расширяться и уже “перебралась” на территорию Анголы, Замбии и Зимбабве.

Поверхность пустыни покрыта красным песком, на ее территории нет постоянных поверхностных вод. Но стоит отметить, что по Калахари протекает весьма необычная река под названием Окаванго, которая является четвертой по длине в Южной Африке (1600 километров). Она берет свое начало на территории Анголы, течет по Ботсване, а затем просто исчезает. Никакой мистики в исчезновении Окаванго нет. Дело в том, что из-за сильной жары река попросту теряет всю влагу и пропадает на северо-западе Калахари в болотах.

Что касается осадков, в Калахаре их выпадает от 12 до 25 сантиметров в год, что по факту гораздо больше по сравнению с другими пустынями мира. Однако пустыня полностью оправдывает свое название, “безводное место”: даже после наиболее сильных дождей вся вода крайне быстро уходит сквозь песок, не оставляя не поверхности никаких следов.