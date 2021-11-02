Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 71.48EUR 82.96BRENT 84.24
Войти в почту

Москву накрыл густой туман: самые впечатляющие фотографии

Дарья Амосова
1 час назад

На Москву вечером 1 ноября опустился густой туман. В городе сильно ухудшилась видимость, аэропорты отменили и задержали более 200 рейсов. В МЧС предупредили, что туман видимостью до 200-700 метров сохранится до обеда 2 ноября.

На Москву вечером 1 ноября опустился густой туман.
1/8 На Москву вечером 1 ноября опустился густой туман.
Фото: @arsentich_photo
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
В городе сильно ухудшилась видимость, аэропорты отменили и задержали более 200 рейсов.
2/8 В городе сильно ухудшилась видимость, аэропорты отменили и задержали более 200 рейсов.
Фото: @iconra
В МЧС предупредили, что туман видимостью до 200-700 метров сохранится до обеда 2 ноября.
3/8  В МЧС предупредили, что туман видимостью до 200-700 метров сохранится до обеда 2 ноября.
Фото: @mr.elias_finch
Telegram-канал Readovka утверждает, что туман — на самом деле выброс в промзоне в Новой Москве.
4/8 Telegram-канал Readovka утверждает, что туман — на самом деле выброс в промзоне в Новой Москве.
Фото: @sverkunow
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Согласно МЧС, одна из причин тумана — сжигание мусора и листвы. Дым от огня не рассеивался, а оседал на столицу и область.
5/8 Согласно МЧС, одна из причин тумана — сжигание мусора и листвы. Дым от огня не рассеивался, а оседал на столицу и область.
Фото: @angarskie.prudy
Синоптики отмечают, что туман — нормальное явление для начала ноября.
6/8 Синоптики отмечают, что туман — нормальное явление для начала ноября.
Фото: @ylana1232
«Никакого антропогенного, никакого человеческого воздействия тут нет. Так очень часто бывает при антициклональной погоде».
7/8 «Никакого антропогенного, никакого человеческого воздействия тут нет. Так очень часто бывает при антициклональной погоде».
Фото: @mopebetpa
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
ГИБДД столицы рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам следует аккуратней пересекать дорогу.
8/8 ГИБДД столицы рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам следует аккуратней пересекать дорогу.
Фото: @nastyabonni

Некоторые СМИ предположили, что у тумана «радиационное» происхождение. Telegram-канал Readovka утверждает, что «смог» — на самом деле выброс из завода в промзоне Новой Москвы.

Синоптики отмечают, что туман — нормальное явление для начала ноября. Другая причина смога и плохой видимости — сжигание мусора и листвы. Дым от огня не рассеивался, а оседал на столицу и область. В соцсетях накануне жаловались на дым и запах гари.

«Никакого антропогенного, никакого человеческого воздействия тут нет. Так очень часто бывает при антициклональной погоде», — заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вероятность, что туман продлится до среды, невелика. В случае, если ухудшение не наступит, Гидрометцентр выпустит предупреждение. ГИБДД столицы рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам следует аккуратней пересекать дорогу, а также оснастить себя светоотражающими аксессуарами.

Места,Фото,ГИБДД,МЧС,Интерфакс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители