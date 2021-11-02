На Москву вечером 1 ноября опустился густой туман. В городе сильно ухудшилась видимость, аэропорты отменили и задержали более 200 рейсов. В МЧС предупредили, что туман видимостью до 200-700 метров сохранится до обеда 2 ноября.
Некоторые СМИ предположили, что у тумана «радиационное» происхождение. Telegram-канал Readovka утверждает, что «смог» — на самом деле выброс из завода в промзоне Новой Москвы.
Синоптики отмечают, что туман — нормальное явление для начала ноября. Другая причина смога и плохой видимости — сжигание мусора и листвы. Дым от огня не рассеивался, а оседал на столицу и область. В соцсетях накануне жаловались на дым и запах гари.
«Никакого антропогенного, никакого человеческого воздействия тут нет. Так очень часто бывает при антициклональной погоде», — заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вероятность, что туман продлится до среды, невелика. В случае, если ухудшение не наступит, Гидрометцентр выпустит предупреждение. ГИБДД столицы рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам следует аккуратней пересекать дорогу, а также оснастить себя светоотражающими аксессуарами.