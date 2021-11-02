На Москву вечером 1 ноября опустился густой туман. В городе сильно ухудшилась видимость, аэропорты отменили и задержали более 200 рейсов. В МЧС предупредили, что туман видимостью до 200-700 метров сохранится до обеда 2 ноября.

1/8 На Москву вечером 1 ноября опустился густой туман. Фото: @arsentich_photo Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 В городе сильно ухудшилась видимость, аэропорты отменили и задержали более 200 рейсов. Фото: @iconra 3/8 В МЧС предупредили, что туман видимостью до 200-700 метров сохранится до обеда 2 ноября. Фото: @mr.elias_finch 4/8 Telegram-канал Readovka утверждает, что туман — на самом деле выброс в промзоне в Новой Москве. Фото: @sverkunow Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Согласно МЧС, одна из причин тумана — сжигание мусора и листвы. Дым от огня не рассеивался, а оседал на столицу и область. Фото: @angarskie.prudy 6/8 Синоптики отмечают, что туман — нормальное явление для начала ноября. Фото: @ylana1232 7/8 «Никакого антропогенного, никакого человеческого воздействия тут нет. Так очень часто бывает при антициклональной погоде». Фото: @mopebetpa Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 ГИБДД столицы рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам следует аккуратней пересекать дорогу. Фото: @nastyabonni

Некоторые СМИ предположили, что у тумана «радиационное» происхождение. Telegram-канал Readovka утверждает, что «смог» — на самом деле выброс из завода в промзоне Новой Москвы.

Синоптики отмечают, что туман — нормальное явление для начала ноября. Другая причина смога и плохой видимости — сжигание мусора и листвы. Дым от огня не рассеивался, а оседал на столицу и область. В соцсетях накануне жаловались на дым и запах гари.

«Никакого антропогенного, никакого человеческого воздействия тут нет. Так очень часто бывает при антициклональной погоде», — заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.