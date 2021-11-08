На берегу Карского моря запечатлели обедающих белых медведей

Ученые запечатлели семью обедающих белых медведей. На берег Карского моря близ Харасавэя вынесло тушу кита, которой и полакомились звери, сообщается в Instagram-аккаунте Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН (Лабытнанги).

Фото: @arctic_lab_yamal @arctic_lab_yamal

Одна из важных функций, которую выполняют белые медведи, — очистка берегов Карского моря от падали. Исследователи пояснили, что звери обедали недалеко от мыса Харасавэй. В этот день им не мешали моржи.