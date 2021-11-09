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Ученые предсказали число жертв климатического кризиса

Дарья Амосова
34 минуты назад

Британские ученые предупредили, что число жертв климатического кризиса вырастет как минимум в 15 раз. Особо опасен экстремальный тепловой стресс — потенциально смертельное сочетание тепла и влажности. Ученые предсказывают, что от его последствий пострадают более миллиарда жителей Земли.

Ученые предсказали число жертв климатического кризиса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно исследованию Метеорологической службы Великобритании (UK Met Office), миллиард людей пострадает при росте среднемировых температур выше отметки в 2°C. При повышении температуры до 4°C градусов Цельсия от климатических изменений и их последствий может погибнуть половина населения планеты.

Последствия климатического кризиса затронут все регионы мира. В особой группе риска — страны тропического пояса: Бразилия, Эфиопия и Индия.

Доктор Энди Хартли, руководитель отдела климатических воздействий в Метеорологической службе, отметил:

«Уязвимые члены населения и лица, выполняющие физическую работу на открытом воздухе, подвергаются наибольшему риску неблагоприятных последствий для здоровья».

Ученые выяснили, что при +35°C человеческое тело теряет способность охлаждаться за счет потоотделения. Даже здоровые люди не могут прожить в таких условиях дольше шести часов. Верхняя допустимая граница, при которой возможно жить и работать —32°C.

Ранее индийская газета опубликовала список городов, которые окажутся под водой к 2030 году.

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