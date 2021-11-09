Ученые предсказали число жертв климатического кризиса

Британские ученые предупредили, что число жертв климатического кризиса вырастет как минимум в 15 раз. Особо опасен экстремальный тепловой стресс — потенциально смертельное сочетание тепла и влажности. Ученые предсказывают, что от его последствий пострадают более миллиарда жителей Земли.

Согласно исследованию Метеорологической службы Великобритании (UK Met Office), миллиард людей пострадает при росте среднемировых температур выше отметки в 2°C. При повышении температуры до 4°C градусов Цельсия от климатических изменений и их последствий может погибнуть половина населения планеты.

Последствия климатического кризиса затронут все регионы мира. В особой группе риска — страны тропического пояса: Бразилия, Эфиопия и Индия.

Доктор Энди Хартли, руководитель отдела климатических воздействий в Метеорологической службе, отметил:

«Уязвимые члены населения и лица, выполняющие физическую работу на открытом воздухе, подвергаются наибольшему риску неблагоприятных последствий для здоровья».