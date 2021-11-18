Группа «Буерак» презентует новый альбом в «Главклубе»

Новосибирский постпанк-дуэт «Буерак», состоящий из Артема Черепанова и Александра Макеева, 26 ноября представит в Главклубе новый студийный альбом «Танцы по расчету 2».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

«Буерак» прошли путь от главной мем-группы России до тотемных героев нового отечественного инди. Отстраненные от трендов, «Буерак» продолжают сохранять актуальность и идентичность. Их музыка способна вызвать восторг и боль одновременно.

Но теперь это намного более осознанное творчество, хоть и традиционно - с большой долей иронии. Трудно поверить, но с уходом эпохи советского пост-панка мы могли больше не услышать ничего подобного. Всё больше набирающая популярность эстетика минималистического и незатейливого искусства в эпоху больших перемен отражается в музыкальном материале группы «Буерак» свежо и современно.

Начиная с 2016 года одна из центральных фигур молодой гитарной сцены ежегодно 5 сентября выпускает по новому альбому, не стал исключением и текущий 2021 год. Недавно вышедший шестой полноформатный релиз группы являет собой продолжение культового релиза группы 2017-го года. Это уже узнаваемый аутентичный звук, лиричные тексты и танцевальные мелодии.

До встречи в Главклубе 26 ноября!

Начало в 20:00 часов.