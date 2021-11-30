Тайна острова, жители которого столетиями презирали секс

Секс всегда занимал в жизни людей значительное место. У многих народов царил настоящий культ любви, проявления которого могут смутить даже современного человека. Но есть и исключения из правил, самым ярким из которых можно назвать отношение к сексу в общине острова Инис-Биг у атлантического побережья Ирландии. Столетиями жители этого небольшого клочка суши презирали плотские утехи и старались их всячески избегать.

Странное открытие доктора Мессенджера

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Негативное отношение жителей Инис-Бига к сексу было обнаружено в 1958 году антропологом Джоном Коуэном Мессенджером. Ученый некоторое время жил на этом красивом, но суровом острове и изучал жизнь его жителей. Ученый, повидавший в своей жизни немало необычных сообществ по всему миру, заинтересовался укладом жизни и обычаями островитян. В 1958 по 1966 год он неоднократно приезжал на Инис-Биг и месяцами жил на острове.

Уклад жизни на острове не менялся столетиями

Население острова Инис-Биг сейчас насчитывает всего 350 человек. Когда-то жителей острова было больше, но сейчас немногие стойкие телом и духом хотят тут остаться навсегда. Основными занятиями островитян всегда были ловля рыбы и скотоводство. Все они католики с очень серьезным отношением к религии и ее канонам.

Джон Мессенджер увидел, что все жители острова настроены категорически против близких физических контактов. Все, что касается секса, на острове считалось табу. Половое воспитание в семьях и школе отсутствовало напрочь и вообще за беседу на интимную тему суровые рыбаки с Инис-Биг могли даже поколотить.

Умру, но не разденусь

Такой образ жизни может и был хорош с точки зрения христианской нравственности. Но обилие табу на острове имело больше негативных последствий. Джон Мессенджер взял интервью у медсестры, работающей на Инис-Биге. Единственный медик общины рассказала, что ее труд мало востребован. Большинство островитян предпочитали лечиться молитвами и умереть, вместо того, чтобы прийти на прием и раздеться при посторонней женщине.

Мессенджер изучил жизнь островитян и пришел к выводу, что виновата во всем изолированность острова. Столетиями основной властью на Инис-Биг была церковь и церковные старейшины. Абсолютной власти католического духовенства никто не противился — другой жизни люди просто не видели. Это способствовало «закручиванию гаек» и отказе от всего сексуального.

Конечно, в этом не было ничего хорошего. Ученый установил, что самым меньшим злом от такого отношения к интиму была скука. Остров, расположенный посреди суровых вод Атлантики, не изобиловал развлечениями. Радости секса могли бы скрасить жизнь людей, но боязнь греха была слишком сильна. Многие жители Инис-Бига страдали расстройствами психики и находились в состоянии хронической депрессии.