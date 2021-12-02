«Bad Balance», «Мальчишник» в клубе «1930 Moscow»

Всем хулиганам 90-х посвящается! В канун 2022-го года мы предлагаем перенестись ровно на 30 лет назад, cтереть временные рамки и вспомнить лихие годы под главные хиты того времени.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

30 декабря в клубе 1930 Moscow состоится уникальный концерт «Верните мне мой 1992-й» с участием культовых артистов, звучавших из каждого кассетника в то время. В этот вечер на сцену со своими бронебойными шлягерами выйдут Bad Balance, «Мальчишник» и Мистер Малой. Никаких правил — только хардкор и песни, на которых выросло всё поколение Y.

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Bad Balance

Сегодняшней молодежи сложно представить, что хип-хоп в России существовал задолго до появления Басты и Oxxxymiron. А он не только существовал, но и был безумно популярен. Главными кумирами всех, кто ходил в джинсах «трубах», конечно же, были Bad Balance и их бессменный лидер ШЕFF, написавший большую часть текстов в группе. А за сочинение музыки в те годы отвечали Михей и LA. Творчество этих гангста-рэперов стало проводником во взрослую жизнь для всех тинэйджеров того времени, а их песни стали гимнами поколения миллениалов. Дебютный альбом Bad Balance «Выше закона» стал классикой и, по сути, первым рэп-альбомом в России. Bad Balance и сегодня продолжают выпускать новые альбомы и выступать с концертами. Не пропусти уникальный шанс прикоснуться к корням российского хип-хопа 30 декабря на сцене 1930 Moscow вместе с Bad Balance.

Мистер Малой

Мистер Малой стал одним из первых русских рэперов. Трек «Буду пагибать малодым» буквально взорвал достаточно однообразную музыкальную индустрию того времени, ворвавшись во все чарты и телеэфиры. Любой уважающий себя меломан того времени знал тексты всех песен из одноименного альбома Мистера Малого наизусть. К слову, эту композицию журнал Timeout внес в список «100 песен, изменивших нашу жизнь», а портал rap.ru в 2007 году поместил альбом «Буду пагибать малодым» в список главных альбомов русского рэпа. Все это вы услышите и наверняка будете петь наизусть 30 декабря в клубе 1930 Moscow.

Мальчишник