«Bad Balance», «Мальчишник» в клубе «1930 Moscow»

Всем хулиганам 90-х посвящается! В канун 2022-го года мы предлагаем перенестись ровно на 30 лет назад, cтереть временные рамки и вспомнить лихие годы под главные хиты того времени.
30 декабря в клубе 1930 Moscow состоится уникальный концерт «Верните мне мой 1992-й» с участием культовых артистов, звучавших из каждого кассетника в то время. В этот вечер на сцену со своими бронебойными шлягерами выйдут Bad Balance, «Мальчишник» и Мистер Малой. Никаких правил — только хардкор и песни, на которых выросло всё поколение Y.
Сегодняшней молодежи сложно представить, что хип-хоп в России существовал задолго до появления Басты и Oxxxymiron. А он не только существовал, но и был безумно популярен. Главными кумирами всех, кто ходил в джинсах «трубах», конечно же, были Bad Balance и их бессменный лидер ШЕFF, написавший большую часть текстов в группе. А за сочинение музыки в те годы отвечали Михей и LA. Творчество этих гангста-рэперов стало проводником во взрослую жизнь для всех тинэйджеров того времени, а их песни стали гимнами поколения миллениалов. Дебютный альбом Bad Balance «Выше закона» стал классикой и, по сути, первым рэп-альбомом в России. Bad Balance и сегодня продолжают выпускать новые альбомы и выступать с концертами. Не пропусти уникальный шанс прикоснуться к корням российского хип-хопа 30 декабря на сцене 1930 Moscow вместе с Bad Balance.
Мистер Малой стал одним из первых русских рэперов. Трек «Буду пагибать малодым» буквально взорвал достаточно однообразную музыкальную индустрию того времени, ворвавшись во все чарты и телеэфиры. Любой уважающий себя меломан того времени знал тексты всех песен из одноименного альбома Мистера Малого наизусть. К слову, эту композицию журнал Timeout внес в список «100 песен, изменивших нашу жизнь», а портал rap.ru в 2007 году поместил альбом «Буду пагибать малодым» в список главных альбомов русского рэпа. Все это вы услышите и наверняка будете петь наизусть 30 декабря в клубе 1930 Moscow.
О чем можно было мечтать после развала СССР? Конечно, обо всем, что долгие годы было запрещено! Джинсы, жвачка, заграница и… секс. О нем мы и поговорим. Точнее, за нас это сделает группа «Мальчишник», которая впервые заговорила о сексе в начале 90-х. Дебютный альбом «Поговорим о сексе» издавался три раза и был продан тиражом более 1 млн экземпляров, сделав из юных арбатских брейкдэнесеров настоящих стадионных звезд. И конечно же, эта кассета была на полке у любого уважающего себя модника. Группа «Мальчишник» очень редко выступает последнее время, но по такому случаю Дэн и Мутабор снова выйдут на сцену и устроят настоящий кач, как они это делали в 92-м.