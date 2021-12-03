СЛОТ. XX лет. Юбилейные концерты в Москве и Питере

Пожалуй, такого сюрприза не ждали самые дотошные поклонники СЛОТ. В юбилейном трибьют-сборнике случилось очаровательное поп-пополнение в лице Анны Плетневой и группы Винтаж! Под раздачу в этот раз попал трек “Москва”.
XX TRIBUTE на всех платформах.
Анна Плетнёва (Винтаж):
“Конечно, я известна, как поп-исполнительница. И лишь самые настоящие фаны моей группы знают, что в душе я панк!
Когда то я пела в панк-группе «Детский панадол», а уже потом пришла в поп-индустрию… В тот момент, когда получила предложение от группы СЛОТ принять участие в трибьюте по случаю двадцатилетия коллектива, всё сошлось и я прыгала до потолка от восторга и предвкушения! Я была знакома с творчеством группы и сразу поняла, что выберу песню «Москва». И хоть я родилась в этом прекрасном и в то же время жёстком городе - это моя Immigrant Song!”
Ранее в рамках трибьюта на музыкальных платформах появились треки от Эпидемии (Мертвые звезды), Гудтаймс (17 лет), ТАйМСКВЕР feat. Ravdina (2 войны), Alai Oli (На Марс!), Евгений Маргулис (Real Time), Пневмослон (Одинокие люди) и Пол Пунш (Они убили Кенни).
В 2022м году уже запланированы большие сольные концерты на крупнейших концертных площадках в Москве (18 февраля, Adrenaline Stadium) и Питере (12 февраля, Морзе), а также масштабный тур.
Также недавно СЛОТ запустили краудфандинговый проект на сайте Planeta.ru в поддержку юбилейного шабаша! Помимо трибьют-релиза поклонников ждут документальный фильм, а также море эксклюзивного контента и стильного мерча. Следите за новостями и становись частью нашего масштабного веселья!