Видео: как выглядела царская Москва в 1896 году

«Спасибо за видео! Интересно наблюдать за людьми, жившими более века назад, в совсем другую эпоху, как будто попадаешь в машину времени», «чет взгрустнул после просмотра)) неужели и мы спустя 120 лет будем замечены в видеокадре, как ничего не подозревающие люди…», «Присоединяюсь ко всем комплиментам, но хочу добавить и свой. Восхищена технической обработкой пленки. Не просто раскрасили, а еще и движение выровняли. Респект мастеру», — пишут в комментариях пользователи.