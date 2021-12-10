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1 час назад

Видео: как выглядела царская Москва в 1896 году

Ролик снят на Тверской улице в Москве в мае 1896 года. Только по старой одежде и конным повозкам понятно, что видео сняли 135 лет назад, а не вчера.

Обновил и улучшил качество видео графический дизайнер Денис Ширяев. Блогер ведет Youtube-канал, на который подписано 579 тысяч человек. Содержание канала — восстановленные и окрашенные ролики из прошлого и позапрошлого века.

Вот, как Денис обновил видео с Москвой.

  • увеличил количество кадров до 60 в секунду;
  • улучшил разрешение кадров;
  • с помощью нейросети блогер удалил шум, размытие и артефакты, а также окрасил картинку.

Оригинальное видео снял Чарльз Муассон из компании знаменитых братьев-кинематографистов Люмьер. Однако видео выглядит так хорошо, будто сняли его не 135 лет назад, а вчера.

В комментариях отметили, что ролик — практически машина времени.

«Спасибо за видео! Интересно наблюдать за людьми, жившими более века назад, в совсем другую эпоху, как будто попадаешь в машину времени», «чет взгрустнул после просмотра)) неужели и мы спустя 120 лет будем замечены в видеокадре, как ничего не подозревающие люди…», «Присоединяюсь ко всем комплиментам, но хочу добавить и свой. Восхищена технической обработкой пленки. Не просто раскрасили, а еще и движение выровняли. Респект мастеру», — пишут в комментариях пользователи.

Также на канале Дениса есть восстановленные записи столетней давности из Токио, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Берлина и других городов мира.

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