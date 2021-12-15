Группа «Кровосток» 30 декабря на сцене «Главклуба»

30 декабря главные действующие лица российского абстрактного хит-хопа и художественного гангста-рэпа группа «Кровосток» снова выступят на сцене московского «Главклуба» с концертной программой «Думай позитивно».

Один из самых нашумевших и скандальных музыкальных проектов стабильно собирает полные залы верных поклонников, преданно следующих максимально прямолинейной философии коллектива.

Любой концерт группы «Кровостока» напоминает тайный сбор единомышленников, которые чувствуют себя на одной волне, говорят на одном языке и дышат в унисон друг с другом.