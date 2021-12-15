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3 часа назад

Группа «Кровосток» 30 декабря на сцене столичного «Главклуба»

30 декабря главные действующие лица российского абстрактного хит-хопа и художественного гангста-рэпа группа «Кровосток» снова выступят на сцене московского «Главклуба» с концертной программой «Думай позитивно».

Группа «Кровосток» 30 декабря на сцене «Главклуба»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Один из самых нашумевших и скандальных музыкальных проектов стабильно собирает полные залы верных поклонников, преданно следующих максимально прямолинейной философии коллектива.

Любой концерт группы «Кровостока» напоминает тайный сбор единомышленников, которые чувствуют себя на одной волне, говорят на одном языке и дышат в унисон друг с другом.

Концертная программа накануне праздников включит лучшие треки, ставшие уже классикой русского брутального рэпа.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Больше информации на сайте.

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