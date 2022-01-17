«Остров изгоев»: тайна самой большой братской могилы в мире

Несколько месяцев назад , интернет облетели кадры Би-би-си, на которых видно как люди в костюмах химзащиты укладывают в свежевырытую траншею гробы – один на другой – а затем засыпают их землей. Из пояснения следовало, что съемка произведена на острове Харт, где расположено кладбище для «невостребованных». То есть, для неопознанных трупов и для тех, кого родственники не имеют возможности похоронить по-людски. Костюмы химзащиты объясняются просто – хоронят умерших от COVID-19.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Братская могила со стопятидесятилетней историей

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Харт – небольшой остров в архипелаге Пелем, расположенный недалеко от Бронкса (материковая часть Нью-Йорка). Это клочок земли площадью примерно в половину квадратного километра. До 1868 года остров находился в частном владении, затем город Нью-Йорк выкупил его за 75 тысяч долларов.

И так уж случилось, что Харт всегда был островом изгоев. Ну, или почти что изгоев. Первоначально, в годы Гражданской войны, там располагался учебный лагерь для цветных солдат армии Севера. Северяне, конечно, были против рабства, но не тренироваться же белым бок о бок с неграми! Затем на Харте разместили концентрационный лагерь для пленных конфедератов – один из первых концлагерей в мире, задолго до мировых войн.

На протяжении всей истории США этот остров использовался как место изоляции. В разные годы здесь располагались: карантин для больных желтой лихорадкой, психиатрическая клиника, исправительный детский приют, еще один концлагерь – уже для военнопленных в годы Второй мировой войны, туберкулезный санаторий, зенитный ракетный комплекс, тюрьма. Лучший, наверное, период в истории Харта – 70-е годы прошлого века. Тогда здесь была устроена реабилитационная клиника для наркоманов. В те годы на Харте проходили музыкальные фестивали и бейсбольные матчи. Но в 1977 году реабилитационный центр перебрался на материк, поскольку мэрия Нью-Йорка приняла решение прекратить регулярное паромное сообщение с Хартом.

И всегда, все 150 лет, на острове хоронили бездомных, мертворожденных младенцев и покойников, за телами которых никто не обратился более 30 дней. В России такие кладбища для бродяг и нищих исстари назывались скудельницами. Похоронами в скудельницах занимались божедомы — кладбищенские сторожа. В Нью-Йорке функции божедомов до самого последнего времени выполняли заключенные.

Сколько на самом деле людей похоронено на Харте, сказать невозможно. За годы существования этого муниципального кладбища отчетность не всегда велась достаточно аккуратно, что-то сгорело, что-то пропало. Но энтузиасты-историки полагают, что на Харте нашло последнее упокоение не менее одного миллиона человек. Это самая большая братская могила в США, а, возможно, и в мире.

В силу особой специфики этого места, и, главным образом, того, что здесь работают заключенные, регулярного сообщения с Хартом нет. Сюда можно попасть лишь по особому разрешению от городских властей и, как правило, в составе церковных групп, которые допускаются не чаще, чем раз в месяц. Посетителям рекомендовано не расхаживать по острову и не покидать обзорную площадку, которая устроена специально для этих целей.

Остров Харт в наши дни

В настоящее время Харт продолжает оставаться «островом мертвых». В газете «Вашингтон-пост» вскоре после публикации скандальных кадров ВВС вышла развернутая статья, посвященная истории и сегодняшнему дню этого мрачного места.

В статье сказано, что видео, снятое с квадрокоптера, не должно никого особенно удивлять или шокировать. Именно так, в братских могилах, в простых сосновых ящиках на Харте хоронили всегда. На гробе несмываемой краской пишут имя (или указывают «неизвестный») и номер захоронения.

В настоящее время ситуация серьезно изменилась лишь в том, что похороны на Харте происходят значительно чаще, чем до пандемии.

Прежде братские захоронения проводились раз в неделю, и на остров привозили примерно по 25 тел. В настоящее время (ситуация весны-лета 2021 года) это количество тел погребают ежедневно.

Морги Нью-Йорка, как можно прочесть в «Вашингтон-пост», переполнены, и теперь, вместо прежних 30 дней, их хранят от 6 до 15 дней. Если родные в течении этого срока не заберут покойного для достойных похорон, его ждет траншея и сосновый ящик на Харте.

Есть и еще одно изменение в сравнении с минувшими временами: теперь похоронами занимаются не заключенные, а сотрудники муниципальных служб. Заключенных от этого занятия отстранили, поскольку активисты стали возмущаться использованием рабского труда, и выражать сомнения в том, что в тюрьме возможно соблюдение социальной дистанции.

Но во всем прочем Харт остался тем, чем он и был на протяжении 150 лет – островом мертвых, имеющим мрачную славу.